Aston Martin před GP Monaka představil speciální jednorázové zbarvení monopostu s iridescentním povrchem, který během víkendu mění odstíny. Design vznikl s partnerem Maaden a symbolizuje přeměnu surovin v technologie. Změny se týkají i kombinéz a vybavení týmu.
Aston Martin odhalil speciální jednorázové lakování pro Velkou cenu Monaka, které se výrazně liší od běžného zeleného designu týmu. Nový vzhled má unikátní efekt měnících se barev při pohybu vozu po ulicích Monte Carla.
Tým uvedl, že monopost bude během víkendu „viditelně měnit barvu“, a to díky speciální použití speciální fólie, kterou Aston Martin ve své historii dosud nepoužil.
Zadní část vozu zůstává v klasické zelené barvě, zatímco přední křídlo, bočnice a oblast za airboxem dostaly nový barevný vzhled. Design je tak kombinací tradiční identity týmu a moderní vizuální inovace.
Celý projekt vznikl ve spolupráci se sponzorem Maaden a má symbolizovat proces přeměny surovin na pokročilé technologie, které se následně využívají nejen ve Formuli 1, ale i v běžném životě.
Spolu s monopostem se změna designu promítne i do kombinéz jezdců a přileb mechaniků, čímž se vizuální identita týmu pro monacký víkend kompletně sjednocuje.
„Tento víkend jsme hrdí, že můžeme oslavit našeho hlavního partnera Maaden prostřednictvím jedinečné livery v Monaku,“ uvedl obchodní ředitel týmu Jefferson Slack.
„Nejde jen o samotné zbarvení. Celá kampaň ukazuje důležitou roli Maadenu při přeměně materiálů na komponenty, které se používají i ve světě Formule 1,“ dodal.
Generální ředitel Maadenu Bob Wilt pak zdůraznil širší význam projektu: „Minerály pohánějí moderní svět, ale těžba je stále podceňovaná. To se nyní mění.“
„S kampaní ‚From Rock to Racetrack‘ ukazujeme, jak kovy a minerály formují technologie a inovace. Je to výzva, aby lidé začali vnímat těžbu i Maaden jiným způsobem,“ zakončil.
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Aston Martin před GP Monaka představil speciální jednorázové zbarvení monopostu s iridescentním povrchem, který během víkendu mění odstíny. Design vznikl s partnerem Maaden a symbolizuje přeměnu surovin v technologie. Změny se týkají i kombinéz a vybavení týmu.
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