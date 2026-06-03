George Russell připustil, že by se v budoucnu nebránil spolupráci s Maxem Verstappenem ve Formuli 1 i ve vytrvalostních závodech, jako je 24h Nürburgring. Přestože mezi nimi panuje napětí, Russell zdůraznil, že chce závodit s nejlepšími.
Vztah mezi Georgem Russellem a Maxem Verstappenem patří v posledních sezonách k nejsledovanějším rivalitám ve Formuli 1. Jejich spor vyvrcholil na konci roku 2024 po incidentu v kvalifikaci v Kataru, po němž si oba jezdci vyměnili ostré veřejné výroky. Přesto se zdá, že Russell dnes na situaci nahlíží s větším odstupem.
Pilot Mercedesu překvapil svou otevřeností k možné budoucí spolupráci s Maxem Verstappenem. „Nikdy neříkej nikdy. Kdo ví? Max je samozřejmě jedním z nejlepších jezdců. Takovou příležitost bych uvítal a velmi bych si ji užil,“ sdělil pro PlanetF1.
Russell zároveň zdůraznil, že vždy chtěl poměřovat své schopnosti s těmi nejlepšími závodníky na startovním roštu. Podobně přistupoval i ke svému působení po boku Lewise Hamiltona v Mercedesu, kdy měl možnost porovnávat se s jedním z nejúspěšnějších jezdců historie.
Dalším tématem rozhovoru byly vytrvalostní závody. Russell přiznal, že ho zaujalo Verstappenovo nedávné vystoupení na Nürburgringu, kde nizozemský jezdec při svém debutu předváděl velmi konkurenceschopné výkony a dlouho bojoval o přední příčky, než jej zastavily technické problémy.
Britský závodník uvedl, že by si slavný čtyřiadvacetihodinový závod rád jednou vyzkoušel také. „Rozhodně ano. Bylo opravdu skvělé sledovat, co tam Max předvedl. Nürburgring i Bathurst patří mezi nejnáročnější vytrvalostní závody na světě,“ řekl Russell.
Zároveň však upozornil, že Verstappen se nachází v odlišné životní i sportovní situaci než většina současných jezdců Formule 1. Díky svým úspěchům a titulům si může dovolit věnovat čas i dalším motoristickým projektům, zatímco Russell se stále soustředí především na boj o svůj první mistrovský titul.
Verstappenova budoucnost navíc zůstává předmětem spekulací. Přestože má dlouhodobou smlouvu s Red Bullem, v zákulisí se nadále hovoří o možnosti jeho odchodu, pokud by tým v budoucnu nedokázal udržet konkurenceschopnost. Velkou pozornost proto vzbudilo také nedávné setkání šéfa Mercedesu Tota Wolffa s Verstappenovým otcem Jossem během Velké ceny Kanady.
Mercedes byl s Verstappenem spojován už v minulosti a podle zahraničních médií není vyloučeno, že by se o jeho služby mohl znovu zajímat i v dalších letech. Takový scénář by mohl vést k tomu, že by se z dnešních rivalů stali týmoví kolegové.
Ačkoli mezi Russellem a Verstappenem v minulosti panovalo napětí, aktuální vyjádření britského jezdce naznačují, že vzájemný respekt převážil nad starými spory. Možnost společného působení v jednom týmu či voze tak už dnes nevypadá jako něco zcela nemožného, ale jako zajímavá varianta, kterou by oba mohli v budoucnu zvážit.
George Russell připustil, že by se v budoucnu nebránil spolupráci s Maxem Verstappenem ve Formuli 1 i ve vytrvalostních závodech, jako je 24h Nürburgring. Přestože mezi nimi panuje napětí, Russell zdůraznil, že chce závodit s nejlepšími.
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