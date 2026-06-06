GP Monaka: Senzační Kimi Antonelli opět konkurentům sebral vítr z plachet

Kvalifikace v Monaku znovu ukázala, jak klíčová je přesnost bez chyb. Antonelli uspěl díky čisté jízdě a dobrému nastavení vozu, zatímco Leclercova nehoda potvrdila, že i malá chyba znamená ztrátu šance. Startovní pozice bude pro závod zásadní.
Kvalifikace na Velkou cenu Monaka přinesla dramatický závěr i nečekané rozuzlení. Pole position si vyjel mladý talent Kimi Antonelli, který zajel čas 1:12,051 a jen těsně o 0,043 sekundy porazil Maxe Verstappena. První řadu na startu doplní Lewis Hamilton, zatímco domácí favorit Charles Leclerc se po kolizi s bariérou musel spokojit až se čtvrtou příčkou.
Už první část kvalifikace naznačila, že boj o přední pozice bude mimořádně vyrovnaný. Ferrari i Mercedes vstupovaly do soboty jako hlavní favorité poté, co jejich jezdci dominovali tréninkům. Charles Leclerc se brzy ujal vedení, zatímco Verstappen měl zpočátku problémy s provozem na trati.
Napětí zvýšila červená vlajka po nehodě Gabriela Bortoleta, který poškodil monopost po kontaktu se svodidly v šikaně za tunelem. Závěr Q1 přinesl hektické momenty, kdy několik jezdců bojovalo o postup na poslední chvíli. Mezi vyřazenými skončili například Fernando Alonso či Sergio Pérez.
Druhá část nabídla další dramatické situace v boxové uličce i na trati. Max Verstappen si stěžoval na nebezpečné vypuštění Carlose Sainze, zatímco komisaři řešili hned několik incidentů. Tempo postupně gradovalo a Nizozemec se nakonec dostal do čela časem 1:12,499.
Antonelli však zůstával v těsném kontaktu a naznačoval, že může v rozhodující části ještě zaútočit. Finální část kvalifikace pak přinesla vrchol dne. Po prvních pokusech se ve vedení střídali Piastri, Norris, Hamilton i Antonelli.
Leclerc měl rozjetý slibný pokus a dostal se na čelo, ale při svém posledním rychlém kole udělal chybu v zatáčce Tabac, dostal smyk a narazil do bariéry. Tím definitivně přišel o šanci bojovat o pole position.
Kimi Antonelli tak využil situace a potvrdil svůj mimořádný výkon. Mladý jezdec Mercedesu si připsal jednu z nejcennějších pole position v kalendáři a do nedělního závodu odstartuje z první pozice před Verstappenem, Hamiltonem a Leclercem.
Výsledky kvalifikace GP Monaka:
1. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:12.051
2. Max Verstappen – Red Bull – 1:12.094
3. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:12.279
4. Charles Leclerc – Ferrari – 1:12.351
5. Isack Hadjar – Red Bull – 1:12.434
6. George Russell – Mercedes – 1:12.445
7. Oscar Piastri – McLaren – 1:12.624
8. Lando Norris – McLaren – 1:12.765
9. Pierre Gasly – Alpine – 1:13.226
10. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:13.412
11. Alex Albon – Williams – 1:13.787
12. Carlos Sainz – Williams – 1:13.815
13. Nico Hülkenberg – Audi – 1:13.902
14. Franco Colapinto – Alpine – 1:13.995
15. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 1:14.248
16. Gabriel Bortoleto – Audi – bez času
17. Esteban Ocon – Haas – 1:14.722
18. Sergio Pérez – Cadillac – 1:14.747
19. Oliver Bearman – Haas – 1:14.814
20. Valtteri Bottas – Cadillac – 1:15.283
21. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:15.349
22. Lance Stroll – Aston Martin – 1:16.061
Kimi Antonelli ovládl dramatickou Velkou cenu Monaka a přidal páté vítězství v řadě. Závod poznamenaly nehody, penalizace i přerušení. Hlavní favorité chybovali, zatímco mladý Ital zvládl i restart a potvrdil svou rostoucí dominanci ve Formuli 1.
Kvalifikace v Monaku znovu ukázala, jak klíčová je přesnost bez chyb. Antonelli uspěl díky čisté jízdě a dobrému nastavení vozu, zatímco Leclercova nehoda potvrdila, že i malá chyba znamená ztrátu šance. Startovní pozice bude pro závod zásadní.
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