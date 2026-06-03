FIA udělala ještě pár změn pravidel. Reaguje na specifické podmínky Monaka

FIA před Velkou cenou Monaka upravila pravidla nočního zákazu práce týmů a zkrátila tzv. curfew o tři hodiny pro šest členů zodpovědných za práci s pneumatikami. Důvodem jsou specifické logistické podmínky městského okruhu. Zároveň došlo ke změně v systému předjíždění – „Straight Mode“ nebude v Monaku k dispozici, jezdcům zůstává pouze „Overtake Mode“.
FIA oznámila na poslední chvíli úpravu pravidel před Velkou cenou Monaka, která se týká nočního omezení práce týmů v padoku. Změna platí specificky pro šest vybraných členů každého týmu.
Úprava se týká nočního zákazu práce, tzv. curfew. FIA jej zkrátila o tři hodiny, ale pouze pro personál odpovědný za práci s pneumatikami po jejich dodání od dodavatele.
Důvodem změny jsou podle FIA „unikátní logistické výzvy“, které přináší pouliční okruh v Monte Carlu. Ten je podobně jako Las Vegas každodenně otevírán veřejnosti, což komplikuje nepřetržitý přístup týmů do garáží.
Standardní pravidla nočního zákazu práce platí na všech víkendech Formule 1 a vymezují časové úseky, kdy nesmí být týmový personál přítomen v areálu okruhu. Cílem je zajistit rovnováhu mezi pracovní zátěží a odpočinkem během závodního víkendu.
Pro Monako FIA upravila pravidla pouze v omezeném rozsahu. Týmy musí předem nahlásit šest členů, kterým bude výjimka umožněna, a to nejpozději před začátkem zákazu práce v daný den.
„Vzhledem k jedinečným logistickým výzvám Velké ceny Monaka budou udělena následující uvolnění. Ve středu, čtvrtek a pátek bude pro tuto soutěž zkráceno období nočního zákazu o tři (3) hodiny pro maximálně šest (6) operačních pracovníků, a to výhradně pro účely přípravy pneumatik po jejich dodání od dodavatele,“ uvedla FIA.
„Týmy musí nominovat šest operačních pracovníků a informovat FIA písemně e-mailem nejpozději před začátkem curfew v příslušný den,“ upřesnila FIA.
Monako není jedinou úpravou pro tento víkend. FIA zároveň potvrdila, že nebude aktivní systém „Straight Mode“, který v některých situacích nahrazuje klasické DRS na rovinkách.
Na úzkém městském okruhu v Monte Carlu je však využití aerodynamických systémů výrazně omezené. Jezdcům zůstává možnost aktivovat „Overtake Mode“, pokud se nacházejí do jedné sekundy za soupeřem na definovaném úseku trati.
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FIA před Velkou cenou Monaka upravila pravidla nočního zákazu práce týmů a zkrátila tzv. curfew o tři hodiny pro šest členů zodpovědných za práci s pneumatikami. Důvodem jsou specifické logistické podmínky městského okruhu. Zároveň došlo ke změně v systému předjíždění – „Straight Mode“ nebude v Monaku k dispozici, jezdcům zůstává pouze „Overtake Mode“.
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