Ferrari si pojistilo Charlese Leclerca na další roky

Charles Leclerc prodloužil smlouvu s Ferrari a zůstává v týmu na další sezony. Ukončil spekulace o odchodu a potvrdil, že chce s Ferrari bojovat o titul. Stáj ho považuje za klíčovou postavu budoucnosti.
Charles Leclerc oficiálně podepsal prodloužení smlouvy s Ferrari, které oznámilo, že Monačan zůstane v týmu i v následujících sezónách. Podle zákulisních informací může jeho kontrakt přesáhnout i rok 2030, což potvrzuje jeho dlouhodobou roli v projektu italské stáje.
Leclerc vstoupil do Ferrari Driver Academy v roce 2016 a o dva roky později debutoval ve Formuli 1 v týmu Alfa Romeo s pohonnou jednotkou Ferrari. Po jediné sezóně byl rychle povýšen do hlavního týmu Ferrari, kde závodí dodnes.
Ve své dosavadní kariéře ve Ferrari vyhrál osm Velkých cen a několikrát bojoval o přední příčky v šampionátu, přičemž třikrát skončil v celkovém pořadí mezi nejlepší trojicí sezony. Přesto mu stále chybí titul mistra světa.
Jeho budoucnost byla v posledních letech předmětem spekulací, zejména po vyjádření manažera Nicolase Todta, který připustil, že Leclerc by mohl zvážit odchod, pokud Ferrari nezvládne novou éru pravidel od roku 2026. Nová smlouva však tyto úvahy uzavírá.
Leclerc ke svému prodloužení uvedl: „Nemohu být šťastnější, že pokračuji v této cestě se Scuderia Ferrari HP. Vždy to pro mě bylo víc než jen tým. Je to tým, o kterém jsem snil od dětství a postupem času se stal mou druhou rodinou.“
Dále dodal: „Společně jsme prožili skvělé i těžké chvíle, ale tomuto týmu věřím víc než kdy dřív. Jsem vděčný, že můžeme pokračovat v cestě za naším společným cílem – přivést titul mistra světa zpět do Maranella.“
Také zdůraznil svou odpovědnost: „Být jezdcem Ferrari je sen, ale zároveň závazek, který nikdy neberu jako samozřejmost. Budu dál dávat úplně vše pro tým, Maranello a hlavně fanoušky – tifosi, jejichž vášeň je srdcem celé Scuderie.“
Šéf týmu Fred Vasseur uvedl, že prodloužení smlouvy je přirozeným krokem. Podle něj Leclerc v průběhu let vyrostl nejen v jednoho z nejrychlejších jezdců Formule 1, ale i v osobnost dokonale propojenou s hodnotami Ferrari.
Vasseur dále ocenil jeho přístup a oddanost: „Charles je součástí rodiny Ferrari už mnoho let a toto obnovení smlouvy je pro nás velmi přirozené. Viděli jsme, jak se vyvinul v jednoho z nejsilnějších jezdců F1 a zároveň v člověka, který je plně spojený s týmem. Oceňujeme jeho talent, odhodlání i způsob, jakým pracuje s lidmi uvnitř Scuderie. Víme, jak moc pro něj tento projekt znamená.“
Z širšího pohledu zahraničních médií jde o strategický krok Ferrari, které si tak zajišťuje stabilitu před velkými změnami pravidel v roce 2026. Analytici se shodují, že tým staví svůj dlouhodobý projekt právě kolem Leclerca jako klíčové osobnosti, přičemž jeho role „centrálního pilíře“ má být zásadní pro budoucí boj o titul.
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