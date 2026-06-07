GP Monaka: Nezastavitelný Kimi Antonelli ovládl závěrečný chaos a znovu vítězí

Kimi Antonelli ovládl dramatickou Velkou cenu Monaka a přidal páté vítězství v řadě. Závod poznamenaly nehody, penalizace i přerušení. Hlavní favorité chybovali, zatímco mladý Ital zvládl i restart a potvrdil svou rostoucí dominanci ve Formuli 1.
Velká cena Monaka nabídla jeden z nejchaotičtějších závodů sezony, ale v jeho středu znovu stál jediný muž. Kimi Antonelli potvrdil svou dominanci a pátým vítězstvím v řadě upevnil pozici hlavního favorita šampionátu.
Závod začal dramaticky už na startu. Max Verstappen ztratil výkon hned po zhasnutí světel a jeho naděje se rozplynuly během několika sekund. Antonelli naopak využil pole position a bez zaváhání převzal kontrolu nad čelem.
Ještě před startem se řešily technické komplikace. Liam Lawson měl potíže při přípravě na rošt, zatímco Gabriel Bortoleto musel kvůli selhání systému startovat z boxové uličky. Už tehdy bylo zřejmé, že závod nebude bez problémů.
Strategie hrála v ulicích Monte Carla tradičně klíčovou roli. Většina pole zvolila střední směs pneumatik, ale rozdílné přístupy některých týmů naznačovaly, že průběh závodu může být nevyzpytatelný.
Antonelli si od úvodu budoval náskok, zatímco za ním Lewis Hamilton kontroloval druhé místo. Charles Leclerc se snažil držet krok, ale tempo vedoucí dvojice bylo nad jeho možnosti.
Střed pole nabídl více soubojů než samotné čelo. George Russell tlačil na Isacka Hadjara, který se potýkal s technickými problémy, přesto dokázal dlouho odolávat. V Monaku se opět ukázalo, jak obtížné je předjíždění.
Střední fáze závodu přinesla kombinaci strategických tahů, technických problémů i narůstajícího napětí na trati. Esteban Ocon zamířil do boxů, Sergio Perez si odpykal penalizaci a Kimi Antonelli se už v 11. kole začal potýkat s hustším provozem pomalejších vozů. I přesto si lídr závodu dokázal držet kontrolu nad tempem.
Právě provoz na trati na chvíli snížil Antonelliho náskok na tři sekundy, což naznačilo, že by se situace mohla zdramatizovat. Pilot Mercedesu však rychle reagoval a během několika kol si vybudoval zpět komfortní odstup, který po dvaceti kolech činil opět přibližně pět sekund.
Za ním se začaly objevovat první známky potíží. Lewis Hamilton i Isack Hadjar upozorňovali své týmy na zhoršující se stav pneumatik. V těsném závěsu za Hadjarem jel George Russell, jenže úzké ulice Monaka opět potvrdily svou pověst místa, kde se předjíždí jen výjimečně.
Hadjar navíc řešil vážné technické komplikace. Stěžoval si na problémy s brzděním motorem a nefunkční první rychlostní stupeň. Přesto dokázal dlouhé desítky kol odolávat tlaku za sebou a držet cennou pozici.
Napětí v jeho voze i v komunikaci s týmem postupně narůstalo. V jednu chvíli dokonce hlásil, že hrozí technické selhání. Inženýři však neměli okamžité řešení, a tak byl nucen pokračovat s omezenou funkčností monopostu.
Russell se pokusil o útok v šikaně Nouvelle, ale bez úspěchu. Na čele závodu se mezitím odehrával zcela odlišný příběh. Antonelli měl výrazný náskok, který se pohyboval kolem deseti sekund na Hamiltona, zatímco Russell ztrácel desítky sekund.
Strategie se začaly lámat kolem zastávek v boxech. Hamilton byl prvním z favoritů, kdo přezul na tvrdou směs, ale po návratu na trať se ocitl za Charlesem Leclercem. Postupně následovali i další, přičemž závod poznamenalo několik penalizací za rychlost v boxové uličce.
Situace se dále komplikovala technickými problémy. Lando Norris hlásil ztrátu výkonu a potíže s baterií, které nakonec vedly k jeho odstoupení. Do toho přibyly i taktické hry, například zpomalení Alexe Albona, který pomohl týmovému kolegovi vytvořit prostor pro zastávku.
Závěr závodu přinesl další zvrat. Lance Stroll havaroval v poslední zatáčce a na trať vyjel Safety Car. Většina jezdců zamířila do boxů, zatímco Leclerc otevřeně kritizoval rozhodnutí svého týmu.
Napětí vyvrcholilo krátce poté, kdy Leclerc havaroval na stejném místě. Opakované incidenty vedly k přerušení závodu kvůli poškozenému povrchu tratě. Po restartu ze stojících pozic Antonelli opět potvrdil svou kvalitu a udržel vedení.
Závěrečné kilometry už měl pod kontrolou. Antonelli si dojel pro vítězství, zatímco pořadí za ním ovlivnily penalizace. Výsledek tak znovu podtrhl jeho současnou dominanci i schopnost zvládat krizové situace.
Výsledky GP Monaka:
1. Kimi Antonelli (Mercedes)
2. Lewis Hamilton (Ferrari) +6.271
3. Isack Hadjar (Red Bull) +23.394
4. Oscar Piastri (McLaren) +24.261
5. Liam Lawson (Racing Bulls) +26.553
6. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +29.01
7. Pierre Gasly (Alpine) +30.369
8. Alex Albon (Williams) +33.413
9. Esteban Ocon (Haas) +37.14
10. Sergio Perez (Cadillac) +39.153
11. Fernando Alonso (Aston Martin) +41.899
12. Gabriel Bortoleto (Audi) +42.748
13. George Russell (Mercedes) +43.353
14. Nico Hülkenberg (Audi) +44.102
15. Franco Colapinto (Alpine) +48.964
16. Carlos Sainz (Williams) +8 kol
Nedokončili:
Charles Leclerc (Ferrari) +14 kol
Lance Stroll (Aston Martin) +22 kol
Lando Norris (McLaren) +35 kol
Oliver Bearman (Haas) +51 kol
Valtteri Bottas (Cadillac) +63 kol
Max Verstappen (Red Bull) DNF
Kimi Antonelli ovládl dramatickou Velkou cenu Monaka a přidal páté vítězství v řadě. Závod poznamenaly nehody, penalizace i přerušení. Hlavní favorité chybovali, zatímco mladý Ital zvládl i restart a potvrdil svou rostoucí dominanci ve Formuli 1.
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