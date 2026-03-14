Max Verstappen otevřeně kritizuje svůj vůz Red Bull RB22 poté, co v kvalifikaci na Velkou cenu Číny obsadil až osmé místo. Čtyřnásobný mistr světa přiznal, že auto mu v současném nastavení nedovoluje bojovat o přední pozice.
Max Verstappen měl v Šanghaji jeden z nejtěžších kvalifikačních víkendů posledních let. Čtyřnásobný mistr světa přiznal, že jeho vůz Red Bull RB22 je v současném nastavení téměř neovladatelný a nedovoluje mu bojovat o přední příčky.
Už sprint naznačil, že víkend pro Red Bull Racing nebude jednoduchý. Verstappen dojel až devátý a tým mezi sprintem a kvalifikací provedl rozsáhlé úpravy nastavení vozu, aby zvýšil jeho výkon.
Podle Verstappena ale změny nepřinesly kýžený efekt. „Na voze jsme změnili spoustu věcí a nepřineslo to vůbec žádný rozdíl,“ řekl a naznačil, že problém je hlubší a nelze jej vyřešit jen nastavováním vozu.
Výsledkem je osmé místo na startu, navíc za vozem Alpine Pierra Gaslyho a výrazně za McLarenem, Ferrari i Mercedesem. Pro Verstappena, zvyklého pravidelně bojovat o pole position, to znamená výrazný propad a složitou výchozí pozici pro nedělní závod.
Verstappen kritizoval vůz ještě otevřeněji: „Vůz je naprosto neřiditelný. Nedokážu si vytvořit ani žádný referenční bod, každé kolo je spíš o udržení auta na trati než o závodním tempu.“
Hlavní problém podle něj spočívá v nesourodém vyvážení vozu. „Současně bojuji s přetáčivostí i nedotáčivostí, což je jedna z nejhorších kombinací pro závodníka. Navíc vůbec nemůžu tlačit na pilu, protože mi to vůz nedovolí. Nemám pocit, že ho mám pod kontrolou,“ dodal.
Verstappen dlouhodobě kritizuje novou generaci pravidel Formule 1: „Od prvního kola podle těchto nových pravidel si jízdu s tímto autem neužívám,“ zopakoval a zdůraznil, že problémy nejsou jen otázkou jednoho závodního víkendu.
Situaci komplikuje i konkurence. „McLaren, Ferrari i Mercedes udělaly krok dopředu, zatímco Red Bull spíše ztratil,“ uvedl. Proto jeho očekávání před nedělním závodem zůstávají střízlivá: „Upřímně řečeno, moc velká nejsou,“ přiznal a realisticky odhadl, že jeho maximum bude kolem sedmého místa.
Do budoucna sice doufá ve zlepšení na jiných tratích, ale bez zásadních úprav vozu neočekává dramatický obrat: „Momentálně bychom bez změn na autě byli pořád maximálně čtvrtým týmem.“
