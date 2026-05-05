Vnitřní souboj v Mercedesu nabírá obrátky. George Russell hledá ztracené tempo

George Russell vstupoval do sezony jako jeden z kandidátů na boj o titul, ale poslední tři závody ukazují posun v interní dynamice týmu Mercedes, kde momentum převzal Kimi Antonelli. Russell však situaci zlehčuje a tvrdí, že nejde o nic, co by v této fázi sezony vyvolávalo obavy.
V garáži Mercedesu se po Miami dál řeší vnitřní souboj, který začíná nabírat zajímavé obrysy. Kimi Antonelli si totiž díky dalšímu vítězství vytvořil už dvacetibodový náskok na týmového kolegu George Russella, přestože sezona je teprve na začátku.
Russell po závodě přiznal, že tentokrát nebyl s vlastním výkonem spokojený. „Tempo bylo z mé strany opravdu špatné,“ uvedl médiím, informuje PlanetF1. Zároveň ale dodal, že situaci využil alespoň k experimentům: „Posledních zhruba 20 kol jsem si to využil pro sebe, zkoušel jsem docela výrazné změny v jízdním stylu a v nastavení diferenciálu a brzd na autě.“
Brit tak v závěru závodu spíš hledal odpovědi než výsledky, když bylo jasné, že boj o pódium už není reálný. „Ano, není to žádný velký důvod k obavám,“ uzavřel své hodnocení s tím, že víkend nebyl ideální, ale ani alarmující.
Zatímco Russell hledal tempo, Antonelli pokračoval v sérii, která už začíná přepisovat statistiky. Tři pole position proměnil ve tři vítězství a stal se tak prvním jezdcem v historii, kterému se něco takového povedlo na startu kariéry ve Formuli 1.
Mladý Ital ale zůstává opatrný i přes rostoucí pozornost. Interně se prý nechce nechat unést tím, co by mohlo vypadat jako začátek titulového příběhu.
Russell k tomu dodává, že z dlouhodobého pohledu nemá smysl dělat unáhlené závěry. „Zjevně je teď ve skvělé formě a momentum je na jeho straně,“ řekl na adresu týmového kolegy.
Zároveň ale připomněl, že během sezony se vývoj často dramaticky mění. „Sám jsem zažil v šampionátech, které jsem vyhrál, jak se momentum během roku mění,“ dodal.
Brit také zdůraznil, že momentálně vůbec nepřemýšlí o šampionátu. „Ani to neřeším. Chci se prostě vrátit na nejvyšší stupeň pódia,“ uvedl jasně.
Podle něj mohl mít přitom i on sám úplně jinou bilanci, kdyby víkendy v Japonsku a Číně dopadly jinak. „V prvních třech závodech jsem na to měl výkon. Tento víkend jsem ho neměl. Takže teď tu klidně můžu stát s úplně jinými třemi výsledky z předchozích závodů a tenhle víkend by byl jen výjimka. Ale samozřejmě, v Japonsku a Číně to dopadlo jinak,“ poznamenal.
Navzdory internímu souboji ale Mercedes drží silnou pozici i v poháru konstruktérů, kde má výrazný náskok na Ferrari. Současně však sleduje, jak se McLaren postupně dotahuje na Scuderii, což může do další části sezony přinést ještě větší tlak.
