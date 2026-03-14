Sprint na Velkou cenu Číny přinesl napětí od startu až do cíle. Během sprintu si Charles Leclerc posteskl nad nedostatkem prostoru od Lewise Hamiltona při souboji o šanci zaútočit na George Russella.
Sprint na Velkou cenu Číny nabídl napínavý souboj mezi jezdci Ferrari a Mercedesu a znovu ukázal, jak tenká je hranice mezi precizními manévry a ztrátou cenného času. George Russell si nakonec připsal vítězství s náskokem pouhých šesti desetin sekundy před Charlesem Leclercem, zatímco Lewis Hamilton zaostal za týmovou dvojicí o 1,8 sekundy a skončil třetí.
Start závodu přinesl okamžité drama. I když Russell odstartoval z první řady slušně, Hamilton ze čtvrté pozice předvedl skvělý manévr a v osmé zatáčce převzal vedení. „Byl to dobrý start, ale Lewis byl rychlejší, než jsem čekal,“ poznamenal později Russell.
V prvních kolech se oba jezdci utkali v souboji kolo na kolo, což umožnilo Leclercovi, který startoval ze šestého místa, postupně se přiblížit. Na pátém kole poprvé zasunul svou příď do souboje o první pozici a začalo se formovat napínavé drama mezi třemi předními vozy.
Postupně se Ferrari zaměřilo na souboj o druhé místo. Leclerc předjel Hamiltona už v osmém kole v prvním zatáčce, ale souboj nekončil. Hamilton se snažil vrátit a tlačil na svého týmového kolegu, čímž vyvíjel velký tlak na Monačana.
Frustrace Charlese Leclerca byla během Sprintu jasně patrná. V radiu volal svému inženýrovi Bryanovi Bozzimu: „Argh, prostor! Ví vůbec, jak široké jsou tyto vozy?“ a pokračoval: „A pak si stěžuje na třetí zatáčku, to je v pohodě.“ Jeho výčitky odrážely napětí z těsného souboje s Hamiltonem a zároveň nedočkavost při pokusu zaútočit na George Russella.
Po závodě Leclerc přiznal, že restart po Safety Caru kvůli odstavenému Nicu Hulkenbergovi byla jeho nejlepší šance získat vedení. „Viděl jsem, že George ztratil grip, a říkal jsem si: ‚Teď je moje příležitost‘. Zkusil jsem být agresivnější na plynu, ale zadní kola měla stejnou přilnavost jako jeho, skoro jsem to ztratil, ale naštěstí ne úplně,“ vysvětloval Monegažec.
Během závodu se Leclerc také ptal, proč neměl dostatek výkonu k útoku na první místo. „Co se stalo? Proč jsem neměl plný výkon?“ volal na svého inženýra Bozziego. Ten mu stručně odpověděl: „Všechno jsi použil.“
I přes tyto komplikace dokázal Leclerc udržet druhé místo a zůstal na třetí pozici v šampionátu jezdců. Nyní má stejně bodů jako Kimi Antonelli, oba po 22 bodech, zatímco Russell vede s 33 body.
Hamilton po závodě uvedl, že třetí místo bylo nakonec rozumné vzhledem k situaci na trati a souboji s týmovým kolegou. „Snažil jsem se držet tempo, ale Charles jel opravdu blízko. Někdy je lepší mít oči na stopce než riskovat kolizi,“ uzavřel Brit.
