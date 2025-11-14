Skandál ve Ferrari: Prezident John Elkann pod palbou kritiky

Güenther Steiner se ostře vyjádřil k veřejným komentářům prezidenta Ferrari Johna Elkanna ohledně jezdců týmu.
Ferrari se ocitlo v centru kritiky poté, co prezident týmu John Elkann vyzval své jezdce, aby „mluvili méně“ po dalším nepovedeném závodě sezony. Tento komentář přišel po závodě v Brazílii, kde oba piloti Ferrari nedojeli do cíle.
„Brazílie byla obrovské zklamání,“ přiznal Elkann. „V F1 máme mechaniky, kteří jsou vždy první při pit stopech. Inženýři pracují na vylepšení auta. Zbytek není na potřebné úrovni. Máme jezdce, kteří se musí soustředit na řízení a méně mluvit, čekají nás důležité závody a není nemožné skončit druzí.“
Elkannovy výroky vyvolaly vlnu kritiky, protože je lidé vnímali jako útok na vlastní jezdce. Bývalý šéf týmu Haas, Güenther Steiner, pak uvedl, že veřejná kritika jezdců není dobrým příkladem vedení.
„Má právo kritizovat, protože je koneckonců šéf, ale neměl by to dělat veřejně,“ uvedl Steiner v podcastu Red Flags.
Steiner zdůraznil, že oba jezdci, zejména Charles Leclerc, do své práce vkládají obrovské nasazení. „U Lewise je to jasné, ale Charles dává do toho všechno, srdce i duši. Co víc od něj chcete?“
Steiner upozornil, že není vhodné veřejně tvrdit, že mechanici a inženýři odvádějí skvělou práci, zatímco jezdci selhávají. „Ukazovat prstem na ty, kteří dávají všechno, a kritizovat je veřejně, není příklad správného vedení,“ dodal.
Steiner dále upozornil, že Elkann sám měl vliv na sestavení jezdeckého složení, takže nemůže jednostranně ukazovat prstem. „Kdo vybral jezdce? Občas je potřeba se podívat i do zrcadla. Určitě souhlasil s příchodem Lewise, pokud chápu situaci správně.“
„Já jsem kritizoval jezdce, ale já jsem ho vybral. Možná jsem udělal chybu,“ dodal Steiner. „Pokud udělal špatné rozhodnutí, pak ať se podívá sám.“
Podle něj Elkannova slova mohla být emocionální reakcí po dalším neúspěchu týmu. „Vyhráli šampionát WEC a oba vozy v Brazílii nedojely do bodů. Představte si, jak je zklamaný, možná byl trochu naštvaný.“
Celkově Steiner poukazuje na to, že veřejná kritika jezdců od nejvyššího vedení týmu není konstruktivní a může narušit týmovou morálku. Zároveň připouští, že emoce jsou v takových situacích pochopitelné, ale způsob komunikace je klíčový.
Güenther Steiner se ostře vyjádřil k veřejným komentářům prezidenta Ferrari Johna Elkanna ohledně jezdců týmu.
Yuki Tsunoda si z Interlagosu odnesl tvrdou lekci poté, co jeho kolize s Lansem Strollem vedla k dvěma desetisekundovým trestům.
Sezona 2025 vstupuje do finále a napětí v McLarenu nikdy nebylo vyšší. Oscar Piastri prochází obtížným obdobím a musí se pokusit zvrátit vývoj proti svému týmovému kolegovi Landu Norrisovi.
Lando Norris vede před Oscarem Piastrim o 24 bodů, ale Andrea Stella odmítá řeči o tom, že by měl titul jistý. Podle něj jsou podobné úvahy jen akademické a nic nemění na pokračujícím boji o prvenství.
Šéf týmu Audi ve Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že jeho jezdci si pomalu zvykají na nové podmínky pro sezonu 2026 a začínají je objevovat z nové perspektivy.
Helmut Marko připustil, že tým čelí výzvám, které mohou ovlivnit šance Maxe Verstappena v závěru sezony. Podle něj se některé problémy začaly objevovat po závodě v Imole.
Člen týmu Racing Bulls byl během Velké ceny Brazílie zachycen, jak povzbuzuje fanoušky k bučení na Landa Norrise.
Cadillac se tento týden konečně představuje na závodní dráze, když Sergio Pérez usedá do dva roky starého Ferrari na okruhu v Imole.
Audi odhalilo koncept R26, který naznačuje podobu jejich vozu pro vstup do Formule 1 v roce 2026. Značka zároveň stanovila pětiletý cíl.
Sergio Pérez hovoří o svých očekáváních a plánech s novým týmem Cadillac, přičemž sdílel svůj pohled na nadcházející sezónu a výzvy, které ho čekají.
Red Bull opět upoutal pozornost na Velké ceně São Paula, když Max Verstappen nastoupil do závodu s novou pohonnou jednotkou a dokázal se výrazně posunout vpřed. McLaren nyní zvažuje, jak takové změny mohou ovlivnit dodržování pravidel F1 ohledně rozpočtového stropu
Prezident Ferrari John Elkann v pondělí vydal prohlášení, které vyvolalo celosvětovou pozornost. Jeho slova naznačila nespokojenost s výkonem týmu a vyvolala spekulace o možných změnách uvnitř stáje.