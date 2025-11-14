Yuki Tsunoda po Brazílii: Ani jsem si toho kontaktu nevšiml

Yuki Tsunoda si z Interlagosu odnesl tvrdou lekci poté, co jeho kolize s Lansem Strollem vedla k dvěma desetisekundovým trestům.
Yuki Tsunoda prožil v Brazílii jeden z nejtěžších víkendů celé sezony. Od úvodních jízd se trápil s tempem a průběh závodu mu situaci jen dál komplikoval, zejména po incidentu krátce po restartu.
„Upřímně řečeno, ani jsem si toho kontaktu nevšiml,“ přiznal po závodě, informuje Motorsport.com. „Musím si to projít, abych pochopil, co se přesně stalo.“
Po restartu v šestém kole jel na šestnácté pozici, když ve Ferraduře pozdě zabrzdil při snaze vyhnout se Alpinu Franca Colapinta. Manévr mu nevyšel a Tsunoda nechtěně poslal vůz Lance Strolla do smyku.
Následoval desetisekundový trest, který navíc Red Bull během další zastávky chybně odsloužil. Výsledkem bylo dalších deset sekund penalizace a definitivní konec nadějí na dobrý výsledek. Tsunoda nakonec dojel poslední, sedmnáctý.
„Škoda toho kontaktu,“ litoval. „Tempo v posledním stintu bylo dobré, ale byl jsem úplně mimo pozici. Tresty a dodatečné pit stopy, které jsem neměl pod kontrolou, mě opravdu srazily.“
Dodal, že jeho vůz utrpěl jen drobné poškození a na výsledku se podepsaly hlavně penalizace. „Něco fungovalo, něco vůbec. Tenhle víkend mi prostě nesedl.“
Japonský jezdec odstartoval do sprintu z 18. místa a do hlavního závodu až z 19. pozice, což samo o sobě naznačilo, že Red Bull čeká těžký víkend. Max Verstappen nakonec částečně napravil reputaci týmu třetím místem po startu z pit lane.
Šéf týmu Laurent Mekies i přes nepovedený závod našel několik pozitiv. „Bylo to trochu nešťastné,“ uvedl. „Ztratil čas po kontaktu, dostal desetisekundový trest a my k tomu chybovali v boxech. Tentokrát to prostě nevyšlo.“
Zároveň ale ocenil Tsunodovu rychlost v závěru. „Bez těch dvou desetisekundových trestů by bojoval o body. Ale kdyby v F1 nehraje roli.“
A i když by teoretické odečtení dvaceti sekund posunulo Tsunodu směrem k sedmé příčce, realita byla jiná. Skupina bojující o poslední body jela pomaleji a závod byl velmi vyrovnaný. Deset kol před cílem měl na sedmé místo stále ztrátu 32,6 sekundy, takže reálně by skončil nejlépe třináctý.
Mekies však zdůraznil jeden důležitý poznatek. V čistém vzduchu dokáže Tsunoda předvádět velmi silné tempo. „Když má prostor, je opravdu rychlý. A to je něco, co můžeme v dalších závodech využít.“
