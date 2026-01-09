Na sociálních sítích se v pátek objevily záběry pořízené fanoušky, které zachycují natáčecí den týmu Audi F1 na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya.
Audi zahájilo novou kapitolu svého programu motorsportu prvním testem monopostu R26 na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya. Tento výjezd na trať sloužil nejen k technickému ověření vozu, ale představuje i důležitý krok před debutem značky ve Formuli 1 v sezoně 2026. Díky převzetí a přejmenování týmu Sauber může Audi realizovat vlastní projekt s cílem stát se plnohodnotným a konkurenceschopným továrním týmem.
Shakedown v Barceloně byl především příležitostí ověřit základní funkčnost vozu. Monopost R26 se představil v nenápadném černém zbarvení, které neodhalovalo podrobnosti aerodynamiky ani finální design. Cílem bylo získat první data o chování podvozku a pohonné jednotky na trati. Zároveň šlo o možnost otestovat procesy týmu při přípravě vozu na skutečné závodní podmínky.
Fanouškovská videa z prvního výjezdu se rychle objevila na sociálních sítích a vyvolala velký zájem mezi příznivci Formule 1. I když šlo o omezený test, nadšení z možnosti spatřit nový vůz v akci dokazuje, jak silně je Audi očekáváno v paddocku. Reakce fanoušků naznačují, že německá značka dokázala upoutat pozornost i bez velkolepé prezentace.
První jízda na trati navázala na předchozí významný krok týmu. Již 19. prosince v továrně v Hinwilu proběhlo první kompletní nastartování vozu, kdy se poprvé spojil podvozek s pohonnou jednotkou. Tento okamžik potvrdil, že základní konstrukce funguje a tým může pokračovat v dolaďování technických systémů. Pro Audi šlo o důležitý test spolehlivosti a připravenosti vozu před dalšími intenzivními zkouškami.
Při prvním spuštění motoru vozu R26 prožíval velké emoce jezdec týmu Gabriel Bortoleto. Brazilec, který se připravuje na svou druhou plnou sezonu ve Formuli 1, přiznal, že při prvním startu měl husí kůži po celém těle. Jeho nadšení ukazuje, že projekt Audi ožívá nejen po technické stránce, ale i lidsky. Bortoleto dodal, že motor zní fantasticky a těší se, až vůz poprvé vyzkouší na trati.
Bortoleto bude nadále jezdit po boku zkušeného Nica Hülkenberga. Osmatřicetiletý Němec si loni připsal první pódium kariéry na Velké ceně Velké Británie a jeho zkušenosti budou pro nový tým velmi cenné. Hülkenberg se podílí na vývoji vozu a jeho rady pomohou dolaďovat nastavení a strategii pro nadcházející sezonu.
Audi plánuje oficiálně představit monopost R26 20. ledna v Berlíně. Tým se poté vrátí do Barcelony, kde mezi 26. a 30. lednem proběhne první část předsezonních testů. Každý tým bude moci využít tři ze pěti testovacích dnů, což poskytne dostatek prostoru pro ověření spolehlivosti a nastavení vozu.
Další testy jsou naplánovány do Bahrajnu na 11. až 13. února a 18. až 20. února. Sezona 2026 odstartuje 8. března Velkou cenou Austrálie, kde Audi poprvé nastoupí do mistrovského závodu jako plnohodnotný tovární tým. Debut vozu R26 tak představuje nejen technický milník, ale i zkoušku připravenosti týmu čelit novým pravidlům Formule 1 a soupeřit s etablovanými továrními stájemi.
Na sociálních sítích se v pátek objevily záběry pořízené fanoušky, které zachycují natáčecí den týmu Audi F1 na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya.
