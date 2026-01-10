Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.
Williams pokračuje v budování své budoucnosti pod novým vedením s cílem vrátit se mezi špičku Formule 1. Tým prochází rozsáhlou transformací, která zahrnuje technický vývoj, strategická partnerství i personální změny, a snaží se zajistit stabilní a dlouhodobý postup.
Klíčovou roli v tomto procesu hraje týmový šéf James Vowles. Jeho dlouhodobá smlouva potvrzuje důvěru vedení a má zajistit, že Williams bude postupně posilovat a připravovat se na návrat mezi nejlepší týmy.
Vowles otevřeně přiznává, že Williams zatím nemá kapacity soupeřit se svým dodavatelem motorů, Mercedesem. „Mercedes je mistr v adaptaci na změny pravidel, my teprve budujeme základy, abychom se mohli v budoucnu měřit o titul,“ řekl médiím. I když Mercedes už v minulosti podlehl zákaznickému týmu – McLaren získal poslední dva ročníky pohár konstruktérů a Lando Norris vyhrál v roce 2025 titul jezdců – Williams si zatím neklade cíle v čele startovního pole.
Tým zatím nemá potřebnou infrastrukturu, ani technologickou sílu Mercedesu, a proto se strategie soustředí na postupný růst. „Moje práce spočívá v budování základů a současně v přípravě vozu pro sezonu 2026. Vím, kde budeme stát příští rok, a Mercedes bude silný – s tím jsem smířený,“ vysvětlil Vowles.
Cílem Williamsu není okamžitě soupeřit o vítězství, ale zlepšovat se každý rok. „Krok za krokem posouváme tým kupředu a věřím, že máme schopnosti dosáhnout úrovně, kdy budeme připraveni bojovat o šampionát,“ dodal. Současná sezona je tedy spíše etapou než vyvrcholením dlouhodobé strategie.
Tým pracuje také na redefinici své identity – od sezony 2026 se bude prezentovat jako Atlassian Williams F1 Team s novým logem, které propojuje historickou tradici s novou érou. Partnerství s Atlassianem přináší finanční stabilitu i technologickou podporu, která zlepšuje týmovou spolupráci.
Williams rovněž posílil složení pilotů. Alex Albon je doplněn zkušeným Carlosem Sainzem, jehož angažmá má urychlit vývoj vozu a zlepšit konkurenceschopnost. Tým rozšířil také síť sponzorů, což umožňuje investice do vývoje vozu a modernizace infrastruktury. Technický rozvoj probíhá systematicky s ohledem na pravidla pro sezonu 2026, kdy tým plánuje velký restart svého vývojového cyklu.
Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.
Isack Hadjar usedl za volant rally‑raidového Fordu Raptor T1+ po boku dakarského jezdce Mitcha Guthrieho Jr. a během časovky si vyzkoušel náročný terén, získal cenné zkušenosti a ukázal svou schopnost rychle se adaptovat mimo závodní okruhy.
Nico Hülkenberg ocenil úsilí týmu Audi poté, co stáj z Ingolstadtu poprvé vyjela na trať s novým monopostem pro sezónu 2026.
Po náročné sezoně u Ferrari Lewis Hamilton otevřeně reagoval na své kritiky. Ralf Schumacher k jeho slovům přináší svůj pohled a drobnou radu do budoucna.
Na sociálních sítích se v pátek objevily záběry pořízené fanoušky, které zachycují natáčecí den týmu Audi F1 na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya.
Aston Martin tvrdí, že už má jasnou představu o podobě své sezony 2026 ve Formuli 1. Tým podle dostupných informací intenzivně pracuje na přípravě vozu a strategie, aby byl od začátku sezony konkurenceschopný a dokázal reagovat na nové technické regulace.
Audi se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 v sezoně 2026 a už tento týden absolvuje první natáčecí den na okruhu v Barceloně.
Toto Wolff uvedl, že Mercedes plánuje snížit počet týmů, kterým bude dodávat své pohonné jednotky, až vstoupí v platnost nové technické předpisy.
Audi úspěšně spustilo svůj motor pro sezonu 2026 přímo v šasi, čímž odstartovalo přípravy na svůj debut ve Formuli 1.
David Coulthard naznačil, že Lewis Hamilton už nemusí být na absolutním vrcholu své kariéry. Jako největšího mistra světa Formule 1 proto upřednostnil Maxe Verstappena před sedminásobným šampionem.
Lewis Hamilton oslavil své 41. narozeniny krátkým návratem na sociální sítě, aby se podělil o dojmy z odpočinkové zimní přestávky a fanouškům poslal jasné poselství.
Sergio Pérez promluvil o tlaku, kterému čelil během svého působení u Red Bullu. Nechyběla ani pomoc psychologa. Letos se ve 36 letech vrací do F1 s novým týmem Cadillac.