Budoucnost Williamsu: James Vowles odhaluje, co tým brzdí v útoku na titul

James Vowles
James Vowles, foto: Williams F1 Team
Josef Mráček VČERA 23:40
Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.

Williams pokračuje v budování své budoucnosti pod novým vedením s cílem vrátit se mezi špičku Formule 1. Tým prochází rozsáhlou transformací, která zahrnuje technický vývoj, strategická partnerství i personální změny, a snaží se zajistit stabilní a dlouhodobý postup.

Klíčovou roli v tomto procesu hraje týmový šéf James Vowles. Jeho dlouhodobá smlouva potvrzuje důvěru vedení a má zajistit, že Williams bude postupně posilovat a připravovat se na návrat mezi nejlepší týmy.

Vowles otevřeně přiznává, že Williams zatím nemá kapacity soupeřit se svým dodavatelem motorů, Mercedesem. „Mercedes je mistr v adaptaci na změny pravidel, my teprve budujeme základy, abychom se mohli v budoucnu měřit o titul,“ řekl médiím. I když Mercedes už v minulosti podlehl zákaznickému týmu – McLaren získal poslední dva ročníky pohár konstruktérů a Lando Norris vyhrál v roce 2025 titul jezdců – Williams si zatím neklade cíle v čele startovního pole.

Tým zatím nemá potřebnou infrastrukturu, ani technologickou sílu Mercedesu, a proto se strategie soustředí na postupný růst. „Moje práce spočívá v budování základů a současně v přípravě vozu pro sezonu 2026. Vím, kde budeme stát příští rok, a Mercedes bude silný – s tím jsem smířený,“ vysvětlil Vowles.

Lakování Audi pro rok 2026

Audi má za sebou první jízdu na trati: Fanoušci zachytili první záběry

Cílem Williamsu není okamžitě soupeřit o vítězství, ale zlepšovat se každý rok. „Krok za krokem posouváme tým kupředu a věřím, že máme schopnosti dosáhnout úrovně, kdy budeme připraveni bojovat o šampionát,“ dodal. Současná sezona je tedy spíše etapou než vyvrcholením dlouhodobé strategie.

Tým pracuje také na redefinici své identity – od sezony 2026 se bude prezentovat jako Atlassian Williams F1 Team s novým logem, které propojuje historickou tradici s novou érou. Partnerství s Atlassianem přináší finanční stabilitu i technologickou podporu, která zlepšuje týmovou spolupráci.

Williams rovněž posílil složení pilotů. Alex Albon je doplněn zkušeným Carlosem Sainzem, jehož angažmá má urychlit vývoj vozu a zlepšit konkurenceschopnost. Tým rozšířil také síť sponzorů, což umožňuje investice do vývoje vozu a modernizace infrastruktury. Technický rozvoj probíhá systematicky s ohledem na pravidla pro sezonu 2026, kdy tým plánuje velký restart svého vývojového cyklu.

