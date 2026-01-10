Audi absolvovalo první filmovací den: Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto odhalují první dojmy

Nico Hülkenberg ocenil úsilí týmu Audi poté, co stáj z Ingolstadtu poprvé vyjela na trať s novým monopostem pro sezónu 2026.
V pátek 9. ledna 2026 se Audi zapsalo do historie Formule 1. Audi Revolut F1 Team, který nyní funguje jako plnohodnotná tovární stáj po převzetí švýcarského Sauberu, uskutečnil na Circuit de Barcelona‑Catalunya svůj první filmovací den. Během něj nový monopost R26 najel svých prvních 200 kilometrů. I když auto bylo stále celé černé a bez závodních znaků, fanoušci získali první pohled na novou generaci vozů Audi.
Na trati se vystřídali dva jezdci. Zkušený Nico Hülkenberg a talentovaný Brazilec Gabriel Bortoleto oba odjeli přibližně polovinu povolené vzdálenosti. Takové rozdělení jízd umožnilo inženýrům sledovat, jak se auto chová při různých stylech řízení.
Audi okamžitě sdílelo své nadšení na sociálních sítích. Tým označil první kilometry R26 jako zásadní milník, tedy klíčový okamžik v návratu značky do šampionátu. Hülkenberg pak vyzdvihl práci celého týmu. Napsal, že 9. ledna 2026 se kruhy už točí a ocenil fantastické úsilí Audi F1. Bortoleto dodal, že je moc šťastný, že konečně začíná tuto cestu, odkazujíc na první kroky k debutní sezóně.
Fotografie a videa z Barcelony, které kolují po sociálních sítích, ukazují R26 v černé barvě. Fanoušci tak mají první reálnou představu, jak bude nový monopost vypadat, i když ještě nejsou odhaleny detaily a finální závodní design.
Shakedown proběhl po úspěšném prvním nastartování motoru a integraci pohonné jednotky do podvozku, která byla dokončena už v prosinci. To představovalo důležitou technickou kontrolu nad konstrukcí vozu.
Audi plánuje oficiální představení závodní barvy a identity vozu 20. ledna v Berlíně, jen pár dní před soukromými předsezónními testy v Barceloně, které se budou konat od 26. do 30. ledna. Další testy se uskuteční v Bahrajnu v únoru, než sezóna začne 8. března v Austrálii.
Sezona 2026 přinese výrazné technické změny, například nové aerodynamické prvky a větší důraz na elektrickou část pohonných jednotek. První jízda R26 tak pro Audi není jen symbolickým startem, ale i signálem konkurenci, že stáj míří vysoko.
