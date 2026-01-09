Lewis Hamilton promluvil ke kritikům. Ralf Schumacher jeho postoj hodnotí

Po náročné sezoně u Ferrari Lewis Hamilton otevřeně reagoval na své kritiky. Ralf Schumacher k jeho slovům přináší svůj pohled a drobnou radu do budoucna.
Po nevydařené premiérové sezoně Lewise Hamiltona ve Ferrari se rozproudila vlna debat a pochybností, do níž se zapojil i Ralf Schumacher. Sedminásobný mistr světa čelil kritice poté, co v roce 2025 ani jednou nevystoupal na stupně vítězů. Schumacher přitom Hamiltonovu ostrou reakci na kritiky nijak nerozporuje, zároveň však naznačuje, že by Britovi neuškodilo více se zamyslet nad vlastním výkonem.
Hamiltonův příchod do Maranella byl prezentován jako historické spojení dvou ikon Formule 1. Realita však zatím zůstala za očekáváním. Výsledkově se Hamilton nedokázal vyrovnat Charlesovi Leclercovi a sezonu uzavřel s výraznou bodovou ztrátou 86 bodů. To přirozeně otevřelo diskusi o tom, zda jeho angažmá u Ferrari nenarušuje obraz jedné z největších kariér v historii šampionátu.
O možném dopadu na Hamiltonův odkaz hovořil také Nico Rosberg. Někdejší rival z Mercedesu naznačil, že neúspěšné období ve Ferrari může na jinak výjimečné kariéře zanechat drobnou stopu. Ralf Schumacher byl ve svých vyjádřeních ještě konkrétnější, když upozornil, že pokud chce Ferrari v roce 2026 uspět, bude se muset Hamilton v některých ohledech přizpůsobit a něco obětovat.
Hamilton si však z podobných hodnocení těžkou hlavu nedělá. Když byl konfrontován s názory bývalých jezdců a expertů, reagoval velmi přímo. „Nebudu jim nic říkat,“ uvedl. „Nikdo z nich nedokázal to, co já. Nejsou ani na mé úrovni.“ Tím dal jasně najevo, že své postavení a minulá vítězství považuje za dostatečnou odpověď na kritiku.
Schumacher reagoval na Hamiltonova slova v rozhovoru pro Sport1 poměrně smířlivým tónem. „Je zajímavé, že tvrdí, že ho kritizují jen lidé, kteří nikdy nebyli tak úspěšní jako on,“ uvedl. „V zásadě má pravdu, ale přesto by mu neuškodilo podívat se sám na sebe o něco kritičtěji.“ Podle Schumachera totiž ani výjimečná kariéra nezaručuje, že se úspěch automaticky přenese do nového prostředí.
Zda sezona 2025 skutečně narušila Hamiltonův status jedné z největších postav Formule 1, zůstává podle něj otázkou pohledu. „Ano i ne. Očekávání byla obrovská. Když jsem před sezonou říkal, že nebude bojovat o titul a že bude potřebovat čas, byl jsem za to hodně kritizován. Nakonec se ale ukázalo, že to tak skutečně dopadlo,“ připomněl s tím, že vyrovnat se tempu Charlese Leclerca nebylo jednoduché.
Směrem k budoucnosti se ale otevírá prostor pro nový začátek. Rok 2026 přinese zásadní technickou změnu, která ukončí éru vozů s přísavným efektem. Na startu se objeví lehčí monoposty s aktivní aerodynamikou a zcela novými pohonnými jednotkami kombinujícími elektrickou energii a biopaliva. Ferrari doufá, že právě tento koncept by mohl Hamiltonovi sedět více než současná generace vozů.
Schumacher však zůstává zdrženlivý i v tomto ohledu. „Auto je stále citlivější a nervóznější. Leclerc se s tím dokáže vyrovnat, zatímco Hamilton potřebuje větší stabilitu na zadní nápravě,“ upozorňuje. První náznaky přinese už lednové testování v Barceloně a poté únorové zkoušky v Bahrajnu. Ferrari navíc 23. ledna představí svůj nový monopost pro sezonu 2026, interně označovaný jako Project 678, který napoví, zda se Hamilton dočká nového impulzu, nebo ho čeká další náročná etapa.
Po náročné sezoně u Ferrari Lewis Hamilton otevřeně reagoval na své kritiky. Ralf Schumacher k jeho slovům přináší svůj pohled a drobnou radu do budoucna.
Na sociálních sítích se v pátek objevily záběry pořízené fanoušky, které zachycují natáčecí den týmu Audi F1 na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya.
Aston Martin tvrdí, že už má jasnou představu o podobě své sezony 2026 ve Formuli 1. Tým podle dostupných informací intenzivně pracuje na přípravě vozu a strategie, aby byl od začátku sezony konkurenceschopný a dokázal reagovat na nové technické regulace.
Audi se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 v sezoně 2026 a už tento týden absolvuje první natáčecí den na okruhu v Barceloně.
Toto Wolff uvedl, že Mercedes plánuje snížit počet týmů, kterým bude dodávat své pohonné jednotky, až vstoupí v platnost nové technické předpisy.
Audi úspěšně spustilo svůj motor pro sezonu 2026 přímo v šasi, čímž odstartovalo přípravy na svůj debut ve Formuli 1.
David Coulthard naznačil, že Lewis Hamilton už nemusí být na absolutním vrcholu své kariéry. Jako největšího mistra světa Formule 1 proto upřednostnil Maxe Verstappena před sedminásobným šampionem.
Lewis Hamilton oslavil své 41. narozeniny krátkým návratem na sociální sítě, aby se podělil o dojmy z odpočinkové zimní přestávky a fanouškům poslal jasné poselství.
Sergio Pérez promluvil o tlaku, kterému čelil během svého působení u Red Bullu. Nechyběla ani pomoc psychologa. Letos se ve 36 letech vrací do F1 s novým týmem Cadillac.
Bernie Collinsová, bývalá hlavní stratéžka Aston Martinu, upozorňuje, že očekávání spojená s nadcházející sezonou mohou být výrazně optimističtější než realita na trati.
Zak Brown přiznal, že ve Formuli 1 se soupeře snaží destabilizovat i mimo trať. Podle něj je politická hra v paddocku stejně důležitá jako samotné závody.
Sergio Pérez se nedávno ohlédl za svou etapou v Red Bullu a sdílel zkušenosti z práce v týmu a především spolupráci s Maxem Verstappenm.