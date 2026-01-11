První slova mistra světa: Lando Norris sdílí emotivní zážitky ze závěrečného závodu

Lando Norris se stal mistrem světa
Lando Norris se stal mistrem světa, foto: McLaren
Josef Mráček VČERA 22:04
Sdílej:

Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.

Lando Norris se po zisku titulu mistra světa Formule 1 v sezoně 2025 poprvé obrátil k fanouškům prostřednictvím osobního vlogu. V něm se vrací k týdnu, který vyvrcholil rozhodujícím závodem v Abú Zabí, kde si třetím místem definitivně zajistil svůj první titul.

Britský jezdec otevřeně popisuje, jak psychicky náročné bylo zvládnout finále sezony, které označil za největší závod svého života. Přiznal, že před startem netušil, jaké emoce má vlastně prožívat, zda radost, strach nebo nervozitu, která ho provází před každým závodem.

Po startu však přišlo nečekané uklidnění. Norris uvedl, že se v kokpitu cítil soustředěný a připravený, téměř jako při běžném závodním víkendu. Zároveň si ale plně uvědomoval důležitost okamžiku a fakt, že právě tento závod rozhodne o jeho místě v historii.

Samotný závod na okruhu Yas Marina vyhrál Max Verstappen před Oscarem Piastrim, Norris si ale třetím místem pohlídal potřebný bodový zisk. V konečném hodnocení šampionátu tak oba soupeře porazil o pouhé dva body a po dramatickém souboji s Charlesem Leclercem mohl slavit vysněný titul.

James Vowles

Budoucnost Williamsu: James Vowles odhaluje, co tým brzdí v útoku na titul

Nejsilnější chvíle přišly podle Norrise až na konci závodu. Dvě kola před cílem měl pocit, že čas zpomaluje, a začal vnímat každý detail svého auta a přemýšlet o tom, co by se ještě mohlo pokazit. V myšlenkách se vrátil ke svým začátkům v motokárách, kdy se jako malý kluk poprvé zamiloval do závodění.

Zlom nastal, když si představil svou rodinu v garáži McLarenu. Vidina rodičů, sourozenců a zejména dojaté matky v něm prolomila emocionální bariéru a uvědomil si, co právě dokazuje.

Dnes se Lando Norris řadí mezi legendy Formule 1, jako jsou Michael Schumacher, Niki Lauda nebo Lewis Hamilton. Ve vlogu nezapomněl poděkovat fanouškům a všem, kteří ho podporovali, a slíbil, že právě na ně bude myslet při zvedání mistrovské trofeje.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lando Norris McLaren
Stalo se
Novinky
Lando Norris se stal mistrem světa

První slova mistra světa: Lando Norris sdílí emotivní zážitky ze závěrečného závodu

Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.

Novinky
James Vowles

Budoucnost Williamsu: James Vowles odhaluje, co tým brzdí v útoku na titul

Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.

Novinky
Isack Hadjar

Isack Hadjar sbírá zkušenosti v terénu: test rally‑raidu před sezónou 2026

Isack Hadjar usedl za volant rally‑raidového Fordu Raptor T1+ po boku dakarského jezdce Mitcha Guthrieho Jr. a během časovky si vyzkoušel náročný terén, získal cenné zkušenosti a ukázal svou schopnost rychle se adaptovat mimo závodní okruhy.

Novinky
Nico Hülkenberg při filmovacím dni Audi

Audi absolvovalo první filmovací den: Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto odhalují první dojmy

Nico Hülkenberg ocenil úsilí týmu Audi poté, co stáj z Ingolstadtu poprvé vyjela na trať s novým monopostem pro sezónu 2026.

Novinky
Lewis Hamilton v Zandvoortu

Lewis Hamilton promluvil ke kritikům. Ralf Schumacher jeho postoj hodnotí

Po náročné sezoně u Ferrari Lewis Hamilton otevřeně reagoval na své kritiky. Ralf Schumacher k jeho slovům přináší svůj pohled a drobnou radu do budoucna.

Novinky
Lakování Audi pro rok 2026

Audi má za sebou první jízdu na trati: Fanoušci zachytili první záběry

Na sociálních sítích se v pátek objevily záběry pořízené fanoušky, které zachycují natáčecí den týmu Audi F1 na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya.

Novinky
Fernando Alonso v Rakousku

Aston Martin poskytl první indicie výkonu AMR26: Spekulace rostou

Aston Martin tvrdí, že už má jasnou představu o podobě své sezony 2026 ve Formuli 1. Tým podle dostupných informací intenzivně pracuje na přípravě vozu a strategie, aby byl od začátku sezony konkurenceschopný a dokázal reagovat na nové technické regulace.
Novinky
Lakování Audi pro rok 2026

Týmy připravují první testy sezony 2026. Audi chystá první výjezd už zítra

Audi se připravuje na svůj debut ve Formuli 1 v sezoně 2026 a už tento týden absolvuje první natáčecí den na okruhu v Barceloně.
Novinky
Toto Wolff

Mercedes mění svoji strategii: Toto Wolff odhaluje nový plán o motorech

Toto Wolff uvedl, že Mercedes plánuje snížit počet týmů, kterým bude dodávat své pohonné jednotky, až vstoupí v platnost nové technické předpisy.
Novinky
Lakování Audi pro rok 2026

Klíčový milník Audi: Motor monopostu R26 poprvé nastartován

Audi úspěšně spustilo svůj motor pro sezonu 2026 přímo v šasi, čímž odstartovalo přípravy na svůj debut ve Formuli 1.
Novinky
Lewis Hamilton

David Coulthard tvrdě hodnotí Lewise Hamiltona: Jeho éra možná skončila

David Coulthard naznačil, že Lewis Hamilton už nemusí být na absolutním vrcholu své kariéry. Jako největšího mistra světa Formule 1 proto upřednostnil Maxe Verstappena před sedminásobným šampionem.

Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Hamilton reflektuje vyčerpávající sezónu: narozeninové poselství o změně

Lewis Hamilton oslavil své 41. narozeniny krátkým návratem na sociální sítě, aby se podělil o dojmy z odpočinkové zimní přestávky a fanouškům poslal jasné poselství.