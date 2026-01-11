Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.
Lando Norris se po zisku titulu mistra světa Formule 1 v sezoně 2025 poprvé obrátil k fanouškům prostřednictvím osobního vlogu. V něm se vrací k týdnu, který vyvrcholil rozhodujícím závodem v Abú Zabí, kde si třetím místem definitivně zajistil svůj první titul.
Britský jezdec otevřeně popisuje, jak psychicky náročné bylo zvládnout finále sezony, které označil za největší závod svého života. Přiznal, že před startem netušil, jaké emoce má vlastně prožívat, zda radost, strach nebo nervozitu, která ho provází před každým závodem.
Po startu však přišlo nečekané uklidnění. Norris uvedl, že se v kokpitu cítil soustředěný a připravený, téměř jako při běžném závodním víkendu. Zároveň si ale plně uvědomoval důležitost okamžiku a fakt, že právě tento závod rozhodne o jeho místě v historii.
Samotný závod na okruhu Yas Marina vyhrál Max Verstappen před Oscarem Piastrim, Norris si ale třetím místem pohlídal potřebný bodový zisk. V konečném hodnocení šampionátu tak oba soupeře porazil o pouhé dva body a po dramatickém souboji s Charlesem Leclercem mohl slavit vysněný titul.
Nejsilnější chvíle přišly podle Norrise až na konci závodu. Dvě kola před cílem měl pocit, že čas zpomaluje, a začal vnímat každý detail svého auta a přemýšlet o tom, co by se ještě mohlo pokazit. V myšlenkách se vrátil ke svým začátkům v motokárách, kdy se jako malý kluk poprvé zamiloval do závodění.
Zlom nastal, když si představil svou rodinu v garáži McLarenu. Vidina rodičů, sourozenců a zejména dojaté matky v něm prolomila emocionální bariéru a uvědomil si, co právě dokazuje.
Dnes se Lando Norris řadí mezi legendy Formule 1, jako jsou Michael Schumacher, Niki Lauda nebo Lewis Hamilton. Ve vlogu nezapomněl poděkovat fanouškům a všem, kteří ho podporovali, a slíbil, že právě na ně bude myslet při zvedání mistrovské trofeje.
