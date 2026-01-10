Isack Hadjar usedl za volant rally‑raidového Fordu Raptor T1+ po boku dakarského jezdce Mitcha Guthrieho Jr. a během časovky si vyzkoušel náročný terén, získal cenné zkušenosti a ukázal svou schopnost rychle se adaptovat mimo závodní okruhy.
Francouzský jezdec Isack Hadjar, který si letos zajistil místo po boku čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena v týmu Red Bull pro sezonu 2026, se pustil do neobvyklé výzvy mimo tradiční závodní okruhy. V rámci projektu Red Bull Motorsport absolvoval test v rally‑raidovém voze Ford Raptor T1+, koncipovaném pro extrémní terénní závody jako Dakar Rally.
Hadjar nejprve nastoupil jako spolujezdec po boku zkušeného dakarského jezdce Mitcha Guthrieho Jr. na čtyřkilometrovém pouštním okruhu, který je charakteristický skoky, prudkými stoupáními a nerovnostmi. Guthrie mu před jízdou varoval: „Je čas zjistit, jak brutální rally v poušti opravdu může být. Hodně štěstí, kámo.“
Poté, co Guthrie předvedl rychlé kolo s časem 3 minuty a 16 sekund, převzal Hadjar řízení a pustil se do pěti kol s úkolem dostat se na čas maximálně o 15 sekund horší než stanovil profesionál. To mělo simulovat intenzivní, ale časově omezené učení zcela nového terénu.
Ve svém prvním kole zajel Hadjar čas 4 minuty 20 sekund, což bylo výrazně pomaleji než Guthrie, ale důležité bylo získat pocit z vozu a trati. Ve druhém kole se i přes výjezd ze stopy zlepšil na 4 minuty 18 sekund.
Postupně Hadjar výrazně zrychloval. Následující kola přinesla časy 3:31, 3:23 a nakonec 3:19, čímž se přiblížil pouhé tři sekundy k referenčnímu času Guthrieho Jr. Tento postup jasně ukázal, že se mladý pilot dokáže rychle adaptovat i v tak odlišném a náročném prostředí, jakým je pouštní rally‑raid.
Hadjar přitom otevřeně vyjádřil, jak moc si zážitek užívá. „Upřímně, málokdy mám v autě tolik zábavy,“ řekl, a o jednom z vrcholů jízdy dodal: „Skok v tomhle autě je úplně nejlepší. Ten vůz ti dává obrovské sebevědomí.“ Na konci dne s úsměvem poznamenal: „Opravdu, kámo, mohl bych to dělat celý den.“
Za tímto testem však stojí i širší kontext. Ford Raptor T1+, s nímž Hadjar závodil, je součástí projektu Ford Performance a M‑Sport, který vyvíjí vozy pro Dakar Rally a další náročné rally‑raidové závody. V týmu působí nejen Guthrie Jr., ale i další zkušení piloti, což podtrhuje vysokou úroveň náročnosti, s níž se Hadjar musel vypořádat.
