Nejistota okolo Christiana Hornera: Güenther Steiner promluvil o jeho budoucnosti

Güenther Steiner se nechal slyšet o možném návratu Christiana Hornera do F1, ale jeho plány zůstávají zahalené tajemstvím.
Güenther Steiner se nedávno vyjádřil k možnému návratu Christiana Hornera do světa Formule 1 poté, co bývalý šéf týmu Red Bull uzavřel vyrovnání s rakouským týmem. Ihned po oznámení jeho odchodu se začaly objevovat spekulace o jeho dalším působení v šampionátu.
Red Bull oficiálně oznámil, že Christian Horner tým opustil 22. září po dohodě o vyrovnání, jejíž částka se odhaduje na 70 až 100 milionů dolarů. Součástí dohody má být i možnost jeho návratu do šampionátu v roce 2026. Ihned po oznámení se objevily spekulace o jeho možném přestupu k týmu Alpine.
„Myslím, že chvíli počká. Je natěšený, že se vrátí, ale v tuto chvíli podle mě není nic, co by ho lákalo dělat,“ uvedl Steiner v rozhovoru pro podcast The Red Flags.
Podle bývalého šéfa týmu Haas Christian Horner touží po roli, která by mu umožnila být součástí vlastnické struktury týmu. „Myslím, že chce být součástí vlastnického týmu, a podle mě není nic na prodej, ani kdybyste chtěli koupit, je to spousta peněz,“ vysvětlil Steiner.
Hornerovo vyrovnání s Red Bullem mu sice zajistilo značnou finanční jistotu, ale podle Steinera to nestačí na koupi celého týmu. „Nic jiného by nedělal než být týmovým šéfem, ani kdyby šel do Alpine spolupracovat s Flaviem. To by podle mě nefungovalo, oba by byli na vrcholové pozici. Aby to fungovalo, Flavio by musel odejít a nezdá se, že by se tak stalo brzy,‘ dodal Steiner.
Bývalý šéf Haasu také upozornil, že Horner nemusí spěchat a může si dát čas na rozmyšlenou. „Může počkat. Christian nemá důvod být ve spěchu,“ doplnil Steiner.
Christian Horner byl odvolán z pozice generálního ředitele a šéfa týmu Red Bull Racing 9. července 2025. Na jeho místo nastoupil Laurent Mekies, který přešel z Racing Bulls, sesterského týmu Red Bullu, kde ho nahradil Alan Permane.
Od Hornerova odchodu si čtyřnásobný šampion Max Verstappen připsal vítězství na italské Monze a následně navázal vítězstvím v Ázerbájdžánu, kde startoval z pole position. Red Bull tak ukázal, že odchod Hornera týmu výrazně prospěl.
