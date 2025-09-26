Helmut Marko reaguje na odvážná slova Andrea Stelly: Je Max Verstappen zpět v boji o titul?

Max Verstappen v posledních závodech znovu ukázal svou sílu a stahuje ztrátu na lídra šampionátu, přičemž Helmut Marko zůstává opatrný a varuje před předčasným optimismem, zatímco McLaren uznává konkurenceschopnost Red Bullu.
Helmut Marko, zkušený poradce Red Bullu, přijal optimistická slova šéfa McLarenu Andrea Stelly s určitou opatrností. Podle něj je příliš brzy tvrdit, že se Max Verstappen definitivně vrátil do přímého souboje o titul. „Bylo to velmi optimistické prohlášení,“ poznamenal Marko pro PlanetF1. „Pokud ale v Singapuru navážeme na výkony z Monzy a Baku, pak můžeme začít snít.“
Dosud se zdálo, že letošní mistrovství je soubojem dvou McLarenů Oscara Piastriho a Landa Norrise. Oba mladí jezdci sváděli bitvy prakticky o každý bod, zatímco Verstappen působil spíše v roli pozorovatele. Jenže po posledních závodech se situace začíná měnit a Red Bull se pomalu vrací do hry.
Rozhodující byl balík vylepšení pro monopost RB21, který tým nasadil ve Spa. Novinky, jejichž plný potenciál se začíná ukazovat, přinesly Verstappenovi pole position a dominantní vítězství jak v Itálii, tak v Ázerbájdžánu. Výsledkem je snížení ztráty na lídra šampionátu Piastriho na 69 bodů.
Velká cena Ázerbájdžánu navíc přinesla McLarenu těžkou ránu. Lando Norris dokončil závod až na sedmé příčce a Oscar Piastri po havárii v prvním kole nebodoval. Využil toho Max Verstappen, který výrazně stáhl náskok na čelo šampionátu. Andrea Stella proto poprvé veřejně uznal, že nizozemský jezdec se opět zařadil mezi hlavní aspiranty na titul. „Už včera jsem použil velká písmena, když jsem řekl ANO, a dnešek to jen potvrzuje,“ zdůraznil šéf McLarenu.
Šéf McLarenu Andrea Stella ocenil sílu soupeře. „Mluvíme o Maxovi Verstappenovi. Mluvíme o Red Bullu. Už v Monze jsme viděli, že se zlepšili. Nebylo to jen díky autu s nízkým odporem. Byli rychlí v zatáčkách i na rovinkách,“ sdělil.
Zároveň připustil, že okruh v Baku týmu neseděl. „Naopak, Singapur by měl být tratí, kde se nám bude dařit lépe. Doufáme, že se vrátíme do boje o vítězství, a pak uvidíme, jak se bude šampionát dál vyvíjet,“ dodal Stella.
Helmut Marko ale zůstává opatrný. Podle něj je sice vidět zlepšení, ale není důvod k předčasným oslavám. „Pokud se výkon potvrdí i v Singapuru, pak můžeme začít uvažovat o tom, že jsme zpět v souboji. Do té doby ale musíme zůstat realističtí,“ zdůraznil.
Souboj o titul tak dostává nový rozměr. McLaren řeší rivalitu mezi Piastrim a Norrisem, zatímco Verstappen tiše sbírá body a stahuje ztrátu. Pokud Red Bull najde stabilní tempo, může se vývoj sezóny zcela změnit.
Pro fanoušky je to dobrá zpráva. Šampionát, který ještě nedávno vypadal jako čistě záležitost obou Mclarenů, má najednou šanci získat úplně nový náboj. Zda Singapur potvrdí vzestup Red Bullu, nebo půjde jen o krátký záblesk, se ukáže už brzy.
Mick Schumacher se brzy posadí do kokpitu zcela odlišného nového závodního vozu, než na které byl doposud zvyklý. Bývalý pilot F1 je nadšený z příležitosti poznat odlišný styl závodění a těší se na fyzické i technické výzvy, které ho čekají.
Max Verstappen v posledních závodech znovu ukázal svou sílu a stahuje ztrátu na lídra šampionátu, přičemž Helmut Marko zůstává opatrný a varuje před předčasným optimismem, zatímco McLaren uznává konkurenceschopnost Red Bullu.
Romain Grosjean se při návratu za volant F1 dočkal dojemného momentu, když pro páteční TPC jízdu s Haasem použil přilbu z roku 2020 navrženou jeho dětmi. Ta se kvůli jeho vážné nehodě v Bahrajnu nikdy nedostala na trať a nyní symbolicky dostala svou šanci.
Lewis Hamilton oznámil, že jeho milovaný pes Roscoe je v kómatu poté, co se mu krátce zastavilo srdce v důsledku zápalu plic. V důsledku této situace vynechal test pneumatik v Mugellu.
Max Verstappen přiznal, že během sezony někdy pochyboval, zda Red Bull dokáže obrátit nepříznivý vývoj. Po nedávných vítězstvích cítí, že tým postupně nachází správný směr.
Ferrari oznámilo, že rezervní jezdec Zhou Guanyu nahradí Lewise Hamiltona při pátečním testu pneumatik Pirelli na okruhu Mugello.
Japonský jezdec Yuki Tsunoda sice čelí čím dál většímu tlaku ohledně své budoucnosti v Red Bullu, ale na okruhu v Baku předvedl výkon, který naznačil posun správným směrem a rozhodně nezůstal bez povšimnutí.
Liam Lawson dosáhl v Ázerbájdžánu nejlepšího výsledku kariéry, ale cesta zpět do hlavního týmu Red Bullu mu zůstává zavřená.
V Baku Hamilton neuposlechl pokyn a neustoupil Leclercovi, který situaci označil za „hloupou“ a „nespravedlivou“. Incident odhalil napětí mezi týmovou strategií a ambicemi jezdců.
Max Verstappen se tento víkend poprvé představí v závodě GT3 na legendárním okruhu Nordschleife, kde pojede čtyřhodinový závod ve voze Ferrari 296 spolu s Chrisem Lulhamem.
Romain Grosjean usedne v Itálii do vozu Haasu z roku 2023 a po letech se znovu setká s dobře známou tváří. Současný šéf týmu Ajao Komatsu si tentokrát vezme roli jeho inženýra, čímž oživí jejich společnou kapitolu z minulosti.
Lewis Hamilton zažil v Ázerbájdžánu zklamání poté, co ho nepřipravená strategie pneumatik od Ferrari připravila o postup do Q3. Sedminásobný šampion otevřeně kritizoval volbu týmu, který ho poslal na měkké směsi místo rychlejších středních pneumatik