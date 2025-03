Nahradí Júki Cunoda v Red Bullu Lawsona už před GP Japonska?

Liam Lawson vstoupil do své první kompletní sezóny ve Formuli 1 způsobem, který si rozhodně nepředstavoval. Místo solidních výsledků se potýká s problémy a jeho výkony zatím zaostávají za očekáváním.

Liam Lawson, který byl po pouhých 11 startech za AlphaTauri povýšen do Red Bullu, měl v zimě naděje na úspěšný start do nové sezóny. Red Bull se rozhodl přehlédnout zkušenějšího Júkiho Cunodu a povýšit novozélandského jezdce. Realita jeho přechodu do elitního týmu však byla jiná.

Lawson se zatím neprobojoval do Q1 v žádné ze tří kvalifikací a po havárii v Austrálii a nepovedeném závodě v Číně ještě nebyl v boji o body. Naopak Cunoda, ačkoliv byl brzděn špatnými strategiemi, bodoval v každém závodě a stále vede nad Lawsom v šampionátu jezdců.

Po závodě v Šanghaji se objevily zprávy o možné výměně mezi Liama Lawsonem a Júki Cunodou. Podle informací z Autosportu je tato změna "pravděpodobná" ještě před Velkou cenou Japonska. Max Verstappen naznačil, že Lawson může být v týmu Racing Bulls rychlejší, a tuto teorii brzy prověří realita. Red Bull již diskutuje o možné výměně svých jezdců a zdroje naznačují, že Cunoda je nejpravděpodobnějším náhradníkem.

Ačkoli konečné rozhodnutí ještě nepadlo, diskuse jsou v plném proudu, a Helmut Marko nikdy neodmítl možnost změny jezdce, pokud někdo neplní očekávání. Lawsonovi neprospělo, jak dobře Cunoda začal sezónu, a v nedělním závodě v Číně byl vyřazen Isackem Hadjarem, což ukázalo, že i mladý francouzský nováček dělá pokroky.

Lawson měl problémy s výkonem svého vozu a několikrát vyjádřil své nepochopení, proč je tak daleko za Cunodou. Výsledky z Austrálie a Číny ukazují, že Lawson měl slabší výkony než jeho týmový kolega, což posílilo spekulace o možné změně. Red Bull se nyní rozhoduje, zda bude Verstappenovým týmovým kolegou v nadcházejícím závodě Cunoda nebo Lawson.

Liam Lawson se bude snažit zachránit své místo v Red Bullu tím, že poukáže na to, že Japonec má s týmem ještě méně zkušeností než on. Lawson absolvoval třídenní testování v Bahrajnu a několik tréninků, zatímco Cunoda měl možnost řídit vůz Red Bull pouze jednou, během posezónních testů na konci loňské sezóny. Japonec si vůz pochvaloval a cítil se za jeho volantem pohodlně.

Zaměstnanci Red Bullu ocenili Cunodův výkon v Abú Zabí, což naznačuje, že by mohl v nadcházejících týdnech získat lepší poznání týmu. Lawson si bude muset v Racing Bulls okamžitě najít tempo a dominovat nad Isackem Hadjarem, pokud se chce vyhnout ohrožení svého postavení ve formuli 1.