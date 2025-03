Drama v Racing Bulls: Júki Cunoda byl přerušen v rozhovoru mluvčím po tajemném vzkazu Red Bullu

Júki Cunoda si upevňuje svou pozici jednoho z nejvýraznějších jezdců sezóny. Po skvělé kvalifikaci v Austrálii, kde obsadil páté místo, předvedl další působivý výkon v Číně. I přes chybu v závěrečné části kvalifikace se kvalifikoval na devátém místě, zatímco jeho týmový kolega Isack Hadjar překvapil sedmým místem.

V sobotním sprintu si však Cunoda zajistil svůj nejlepší výsledek v této disciplíně, což posílilo jeho pozici v týmu i na trhu jezdců, jelikož mu na konci sezóny vyprší smlouva.

Japonec se netají tím, že by chtěl usednout do Red Bullu. Když byl v rozhovoru po kvalifikaci dotázán, zda by přijal místo po Liamu Lawsonovi, odpověděl bez váhání: „Samozřejmě, protože tohle auto je rychlejší než moje.“ Když se ho novinář zeptal, zda si to skutečně myslí, Cunoda jen potvrdil: „Ach ano.“

V tu chvíli ale tiskový mluvčí Racing Bulls zasáhl a rozhovor okamžitě ukončil. „Tohle je konec, tohle je konec,“ prohlásil, i když Cunoda evidentně chtěl ještě pokračovat.

Zatímco japonský jezdec v úvodu sezóny boduje, Liam Lawson se trápí. „Jeho řeč těla je hrozná. Není těžké skončit ve špatné spirále,“ uvedl zdroj blízký týmu.

Lawson zatím v kvalifikacích obsadil 18., 20. a opět 20. místo, což vyvolává spekulace o jeho budoucnosti. Cunoda tak může být na nejlepší cestě získat vytouženou sedačku v hlavním týmu Red Bullu.

Helmut Marko nijak neskrývá, že Liam Lawson je pod tlakem. „F1 je soutěživý sport,“ prohlásil v paddocku před Velkou cenou Číny a naznačil tak, že špatné výkony mají své důsledky.

Zákulisní zdroje potvrzují, že Red Bull očekává od Lawsona výrazné zlepšení už při nadcházející Velké ceně Japonska. „Suzuku zná, takže nebude mít žádné výmluvy,“ zaznívá z týmu. Pokud ani tam neukáže konkurenceschopné tempo, může být jeho místo vážně ohroženo.

Lawson sice dosud neřídil v Albert Parku ani v Šanghaji, ale jeho soupeři bez zkušeností dokázali být rychlejší.

A historie naznačuje, že Red Bull se se slabými jezdci nemazlí – Pierre Gasly, Alex Albon i Sergio Pérez přišli o svá místa po drtivých porážkách s Maxem Verstappenem. Znovu se tak nabízí otázka, zda je problém skutečně v jednotlivých pilotech, nebo ve fungování týmu jako celku.