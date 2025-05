Motorová válka na obzoru: Ford i Horner uznávají, že Mercedes má dobře našlápnuto

Mark Rushbrook, šéf Ford Performance, souhlasí s Christianem Hornerem v tom, že Mercedes působí sebevědomě, pokud jde o nadcházející změny motorových pravidel. Oba se shodují, že německý tým má dobře rozjetý plán, jak se s novými předpisy vyrovnat.

Pro rok 2026 se totiž chystá významná revize pravidel nejen pro šasi, ale i pro pohonné jednotky. Tento rok bude pro Red Bull klíčový, protože poprvé se stane výrobcem pohonných jednotek, přičemž bude mít po svém boku Ford jako technického a strategického partnera. Podle Hornera to ale nebude pro Red Bull vůbec snadné a již se objevily náznaky, že tým chce upravit rozdělení mezi vnitřní spalovací motor (ICE), na němž Ford pracuje, a elektrickou energii, informuje RacingNews365. Aktuálně je rozdělení stanovené na 50-50, ale Horner by rád upravil poměr na 60-40, což by znamenalo snížení závislosti na elektrickém výkonu z 350 kW na 200 kW. Pro srovnání, současné hybridní pohonné jednotky F1 využívají pouze 20 % elektrického výkonu.

Přestože Toto Wolff, šéf Mercedesu, původně označil možnost změny pravidel za „vtip“, nyní připustil, že by mohl být „otevřený“ pro úpravy. Jeho přístup však ukazuje, že Mercedes je spokojený s vývojem svého projektu pohonných jednotek pro rok 2026. Tým z Brackley je známý svou schopností adaptovat se na změny v pravidlech, přičemž v roce 2014 exceloval při poslední významné změně motorových předpisů, což z něj činí silného kandidáta na pozici lídra v nadcházejících sezónách.

Rushbrook však varoval, že je stále obtížné odhadnout, jak konkurence postupuje se svými plány. „Ne... dokud všichni nebudou testovat na stejné testovací stanici za stejných podmínek, nemůžete to vědět,“ uvedl pro nizozemskou verzi Motorsport.com. „Existují jenom zvěsti o tom, kdo je kde, kdo je napřed a kdo je pozadu. Ale upřímná odpověď je, že to nikdo neví.“

Na otázku, zda sdílí Hornerovo tvrzení o tom, že Mercedes je sebevědomý ohledně svého vývoje pohonných jednotek, Rushbrook odpověděl: „Ano, skutečně to tak vypadá. Christian a já se v mnohém shodujeme, takže ano,“ souhlasil s tím, že Mercedes působí sebejistě.

Ačkoli se Ford a Red Bull soustředí na cestu, kterou považují za „realistickou“ na základě aktuálních pravidel, Rushbrook přiznává, že není jasné, jaký názor mají Mercedes a Ferrari. „Pokud analyzujete pravidla, uděláte si hodnocení toho, co je dosažitelné na základě těchto pravidel. Řekli jsme: 'Myslíme si, že to je dosažitelné a chceme toho dosáhnout určitým způsobem,' a to je cesta, kterou jdeme,“ vysvětlil. „Ale nevíme, co si myslí Mercedes a Ferrari, jejich hodnocení může být vyšší nebo nižší než naše. Každý může říct, že je na správné cestě, ale můžete být na správné cestě k jiným číslům.“