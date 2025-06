Montreal jako nový začátek: Mercedes věří ve změnu k lepšímu

Mercedes se během evropského triple headeru, tedy závodů v Imole, Monaku a Barceloně, ocitl v nečekaně složité situaci. Získal pouhých 18 bodů, což je méně než jakýkoliv tým z čela pole a dokonce i méně než Racing Bulls, kteří drží šesté místo v Poháru konstruktérů. Výsledkem je, že Mercedes poprvé v sezoně ztratil druhou příčku v šampionátu týmů, když jej předstihlo Ferrari.

Technický ředitel James Allison situaci shrnul slovy: „Byli jsme tím opravdu bodnutí.“ Vyjádřil frustraci i překvapení nad vážnými technickými problémy u spolehlivých komponentů. Kimi Antonelli kvůli závadám nedokončil závody v Imole a Barceloně, George Russell v Monaku přišel o lepší pozici kvůli poruše kabeláže v kvalifikaci.

V krátké pauze mezi závody Allison připustil, že v týmu zavládla „reflexivní nálada“ a připomněl, že podobné momenty mohou být i přínosem, informuje Sky Sports. „V Barceloně jsme změnili přístup k nastavení a v extrémních podmínkách jsme najednou vypadali mnohem víc jako my sami,“ sdělil. Allison v tom vidí naději na zlepšení, ale zároveň dodal: „Nechtěl bych ty tři závody znovu absolvovat stejným způsobem.“

Ve snaze dodat týmu nadhled se Allison uchýlil k netradičnímu příměru – vzpomněl si na knihu The World According to Garp, jejíž hlavní postava si koupí dům, do kterého právě spadlo letadlo. Důvod? Považuje ho za „předem zničený“ a tím pádem už bezpečný. „I my jsme teď trochu předem zničení,“ poznamenal Allison, „Takže doufejme, že teď už nás čeká lepší období.“

Na nadcházející závod v Kanadě panuje v týmu Mercedes opatrný optimismus. Okruh Gillese Villeneuva jim v minulosti vyhovoval a chladnější počasí by jim mohlo pomoci. „Nejde jen o teplotu vzduchu, ale hlavně o charakter tratě, prudké brzdění a správnou práci s pneumatikami. Tyto výzvy nám tradičně sedí,“ vysvětlil Allison.

Zvláštní pozornost se obrací i na Kimiho Antonelliho. Osmnáctiletý nováček má za sebou těžké období, dvě odstoupení a havárii v Monaku, ale podle Allisona získává zkušenosti extrémně rychle. „Tyto situace do něj vkládají cenná data. Je mladý, odhodlaný a přirozeně chce víc a ví, že na to má,“ uzavírá Allison.