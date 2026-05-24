GP Kanady: Mercedes ovládl kvalifikaci v Montrealu, George Russell těsně poráží Kimiho Antonelliho

George Russell znovu potvrdil svou formu, když v závěru napínavé kvalifikace na Velkou cenu Kanady získal druhou pole position v řadě. Rozhodující kolo přišlo až na poslední chvíli a v dramatickém finále sesadil z prvního místa konkurenty v těsném souboji o nejrychlejší čas.
George Russell znovu potvrdil svou formu a v dramatické kvalifikaci na Velkou cenu Kanady získal pole position, když v samotném závěru sesadil z prvního místa Kimiho Antonelliho. Rozdíl mezi oběma jezdci Mercedesu činil pouhých několik setin sekundy a rozhodl až poslední pokus v Q3.
Už od začátku bylo jasné, že kvalifikace bude extrémně vyrovnaná. Do boje o pole se postupně zapojili Lando Norris, Lewis Hamilton i Isack Hadjar, který překvapil svým tempem v Red Bullu a pravidelně se držel na špičce výsledkové listiny.
Před startem Q1 řešila FIA několik incidentů. Franco Colapinto byl vyšetřován za brzdný manévr při výjezdu Fernanda Alonsa z garáže, zatímco Lance Stroll byl podezřelý z nebezpečného vypuštění z boxů. Oba případy byly ponechány k došetření po skončení kvalifikace.
Q1 i Q2 byly poznamenány silným tempem Antonelliho, který opakovaně udával tempo celého pole. V Q1 dokonce jasně překonal Russella a naznačil, že může bojovat o pole position. Naopak několik favoritů včetně Péreze, Strolla či Ocona skončilo už v první části kvalifikace.
Ve druhé části kvalifikace se znovu ukázal Hadjar, který se dokázal dostat mezi nejrychlejší jezdce a překvapil i samotný Red Bull. Max Verstappen mezitím bojoval s přehříváním předních pneumatik a nedokázal se dostat do ideálního rytmu.
Do Q3 postoupili mimo jiné Norris, Hamilton, Russell, Antonelli a Hadjar, zatímco mimo hru zůstali například Sainz, Gasly či Bortoleto. V této fázi se začalo rozhodovat o pole position a rozdíly byly minimální – často jen desetiny sekundy mezi prvními pěti jezdci.
Závěrečná část kvalifikace přinesla chaos. Nejprve se dočasně dostal na čelo Antonelli s časem 1:12.646, následně ho překonal Hadjar a poté i další soupeři. V rozhodujícím momentu ale Russell zajel perfektní kolo a posunul se na první místo.
Lewis Hamilton mezitím bojoval o první řadu, ale jeho snaha byla komplikována vyšetřováním FIA kvůli podezření z blokování Pierra Gaslyho, které se objevilo po jeho rychlém kole. Situace byla předána komisařům k posouzení po kvalifikaci.
Russellův výkon znamenal jeho druhou pole position v řadě a potvrdil silnou formu Mercedesu v Montrealu. Tým zároveň ukázal obrovskou rychlost obou jezdců, což ale zároveň otevřelo otázky ohledně vnitřního souboje mezi Russellem a Antonellim v boji o titul.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Kanady:
Q3 výsledky (boj o pole position)
1. George Russell (Mercedes) – 1:12.578
2. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.068
3. Lando Norris (McLaren) – +0.151
4. Oscar Piastri (McLaren) – +0.203
5. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.290
6. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.329
7. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – +0.357
8. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.398
9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +0.702
10. Franco Colapinto (Alpine) – +1.119
Q2 výsledky
1. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 1:12.975
2. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.066
3. Lando Norris (McLaren) – +0.074
4. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.101
5. George Russell (Mercedes) – +0.104
6. Oscar Piastri (McLaren) – +0.310
7. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.504
8. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.521
9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +0.573
10. Franco Colapinto (Alpine) – +0.882
11. Nico Hülkenberg (Audi) – +0.911
12. Liam Lawson (Racing Bulls) – +0.922
13. Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.096
14. Pierre Gasly (Alpine) – +1.212
15. Carlos Sainz (Williams) – +1.298
16. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +1.441
Q1 výsledky
1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:13.380
2. Lando Norris (McLaren) – +0.123
3. Oscar Piastri (McLaren) – +0.179
4. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – +0.274
5. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.387
6. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.445
7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +0.515
8. George Russell (Mercedes) – +0.573
9. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.687
10. Carlos Sainz (Williams) – +0.896
11. Liam Lawson (Racing Bulls) – +0.966
12. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +1.069
13. Franco Colapinto (Alpine) – +1.086
14. Nico Hülkenberg (Audi) – +1.182
15. Pierre Gasly (Alpine) – +1.318
16. Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.395
17. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +1.465
18. Alexander Albon (Williams) – +1.471
19. Fernando Alonso (Aston Martin) – +1.816
20. Sergio Pérez (Cadillac) – +2.049
21. Lance Stroll (Aston Martin) – +2.815
22. Valtteri Bottas (Cadillac) – +2.892
