McLaren pod tlakem: FIA si posvítila na kolizi Norrise a Piastriho

Po Velké ceně Kanady byli Lando Norris a Oscar Piastri předvoláni k vyšetření kvůli kolizi, která se stala v 67. kole závodu. Norris, který měl v závěru jasně lepší tempo, se pokusil agresivně předjet svého týmového kolegu na hlavní rovince, ale při manévru narazil do zadní části Piastriho vozu. To způsobilo poškození Norrisova předního křídla a jeho následné odstoupení ze závodu.

Piastriho vůz po nehodě zůstal nepoškozený a mohl pokračovat v závodě bez problémů. Norris svou chybu okamžitě přiznal a omluvil se Piastrimu. Mezi jezdci však nevzniklo žádné napětí. Přesto komisaři FIA rozhodli, že situaci musí podrobněji prošetřit.

Oba jezdci byli vyslechnuti a komisaři FIA zkoumali, zda Lando Norris porušil pravidla kvůli způsobení nehody. Přestože Norris kvůli poškození závod nedokončil, byl klasifikován, a tak mu mohla být udělena pětisekundová časová penalizace. Ta ale neměla žádný dopad na výsledky, protože Norris skončil až na 18. místě.

Komisaři po důkladném přezkoumání potvrdili, že kolizi způsobil výhradně Norris. Při vyšetřování využili svědectví obou jezdců, týmových zástupců a analyzovali videozáznamy včetně palubních kamer. Norris podle nich špatně odhadl prostor na předjetí a reagoval příliš pozdě, což vedlo ke kontaktu.

Norris se po incidentu veřejně omluvil svému týmu i kolegovi. „Je to moje chyba, je mi to líto, bylo to hloupé,“ řekl do rádia týmu těsně po nehodě a později tuto omluvu zopakoval i před médii: „Nikdo jiný za to nemůže než já.“

Oscar Piastri vyzdvihl Norrisovu upřímnost a otevřenost. „Lando je dobrý člověk, který má odvahu přiznat chybu, i když to znamená uznat vlastní nedostatky,“ uvedl a zdůraznil, že taková komunikace je pro tým zásadní.

Šéf týmu McLaren Andrea Stella ocenil, že Norris rychle přijal odpovědnost a zdůraznil, že nešlo o úmyslný kontakt. „Šlo o špatný odhad vzdálenosti, ne o záměr,“ řekl a dodal, že incident bude pečlivě vyhodnocen a oba piloti si z něj odnesou cenné zkušenosti.

Stella závěrem uvedl: „Nechceme vidět, jak se naše vozy navzájem dotýkají, ale podobné situace se občas stávají. Důležité je, jak na ně zareagujeme a jak budeme pokračovat dál. Těšíme se na další závody.“