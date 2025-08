Frustrace Lewise Hamiltona pokračuje: Ferrari mu v Maďarsku nefunguje

Lewis Hamilton si po prvních dvou trénincích na Velkou cenu Maďarska postěžoval na vážné problémy s vyvážením svého vozu Ferrari. Přestože se ve výsledkových listinách držel v první šestce, jeho ztráta na týmového kolegu Charlese Leclerca byla nezanedbatelná. V úvodním tréninku půl vteřiny, ve druhém pak tři desetiny.

„Dnes to nebyl dobrý den. Velký, velký boj s vyvážením auta,“ přiznal Hamilton otevřeně. „Je to hodně odlišné oproti předchozím rokům, co jsem tady jezdil.“

Jeho slova znějí překvapivě o to víc, že Hungaroring patří historicky k jeho nejúspěšnějším okruhům. Drží zde rekord v počtu pole position na jednom okruhu (devět) a s osmi vítězstvími je jasným lídrem v počtu triumfů v Maďarsku. Není divu, že současná forma v něm vyvolává rozčarování.

„Zkusili jsme dvě různé věci,“ vysvětloval sedminásobný mistr světa. „Snažili jsme se napravit problémy s vyvážením, které jsme měli v FP1. Do FP2 jsme upravili nastavení, ale vyvážení zůstalo extrémně nekonzistentní, zatáčka od zatáčky.“

Hamilton upozornil, že nejde o typický problém, který by bylo možné jednoduše pojmenovat. „Nemůžete říct, že je to jen nedotáčivost, nebo jen přetáčivost. Je to… daleko od ideálu, hodně mimo rovnováhu. Možná to souvisí s vysokými teplotami, budeme to muset zanalyzovat.“

Na otázku, zda může v sobotní kvalifikaci pomýšlet alespoň na druhou řadu za dosud dominantními McLareny, byl Hamilton skeptický. „Charles byl dnes rychlý a obecně spokojený s autem. Já jsem hodně pozadu, takže o tom silně pochybuju.“

Maďarský víkend tak zatím pro britského veterána nezačal ideálně a Ferrari bude muset najít rychlé řešení, pokud chce do bojů o přední příčky promluvit i s oběma vozy.