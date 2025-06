George Russell si v Kanadě udržel vítězství, protest Red Bullu zamítnut

George Russell si udržel vítězství v Kanadě poté, co komisaři zamítli protest Red Bullu. Rozhodnutí potvrdilo čistotu jeho závodu a nezměnilo pořadí.

George Russell si v nedělní Velké ceně Kanady připsal své první vítězství v sezóně, když porazil Maxe Verstappena a zajistil Mercedesu důležitý triumf. Radost z úspěchu však krátce po závodě zatížila zpráva o protestu Red Bullu proti britskému jezdci kvůli jeho chování za safety carem v závěru závodu.

Red Bull tvrdil, že Russell za safety carem jezdil nevyzpytatelně a dokonce se snažil Verstappena poškodit nesportovním chováním tím, že nahlásil jeho údajné předjetí týmu, informuje Sky Sports. Po důkladném zkoumání dat, videozáznamů a vyslechnutí obou jezdců a týmů však montrealští komisaři protest zamítli, a to téměř šest hodin po skončení závodu.

„Přijímáme vysvětlení jezdce číslo 63 a jsme přesvědčeni, že nejel nevyzpytatelně, ani když brzdil,“ uvedli komisaři ve svém oficiálním vyjádření. Také odmítli, že by Russell jednáním nahlášením Verstappena týmu porušil fair play. „Aniž by to protest výslovně uváděl, jsme přesvědčeni, že Russell nejednal nesportovně ani tam, kde a jak brzdil,“ dodali.

Situace představuje další vyhrocenou kapitolu neustále narůstající rivality mezi Verstappenem a Russellem, která v letošní sezóně dosahuje nových rozměrů. Verstappen je totiž stále zatížen trestnými body za kolizi s Russellem v předchozím závodě ve Španělsku, což ho vystavuje riziku dalších penalizací a omezuje jeho možnosti v kanadském závodě. V Montrealu však Russell využil výhodu pole position a dokázal Verstappena porazit, čímž svůj náskok v tomto napínavém souboji výrazně posílil.

Christian Horner, šéf Red Bullu, po zveřejnění protestů uvedl: „Podali jsme dva protesty, jeden kvůli nevyzpytatelnému brzdění Russella za safety carem, druhý kvůli příliš velké vzdálenosti za safety carem, která byla podle nás výrazně přes limit.“ Poplatky za protesty nebyly nízké, ale tým je považoval za důležitý krok.

Napětí mezi dvěma rivaly zůstává vysoké i přes zamítnutí protestu. Verstappen v rozhovoru připustil frustraci z celé situace a zdůraznil, že oba jezdci se snažili, aby safety car jel rychleji, což mohlo způsobit určitou zmatenost. Bitva mezi nimi tak bude pokračovat i v dalších závodech sezóny.