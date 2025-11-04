McLaren dává Oscarovi Piastrimu nový impuls

Oscar Piastri prochází náročnějším obdobím a jeho pozice v šampionátu se změnila, přičemž závěrečné závody sezony budou klíčové. Mladý Australan nyní čelí většímu tlaku a každý bod se bude počítat.
McLaren zůstává optimistický i po těžkém období Oscara Piastriho, který v posledních pěti závodech zaostával za týmovým kolegou Landem Norrisem. Situace vyvrcholila o víkendu v Mexiku, kde Australan přišel o vedení v průběžném pořadí šampionátu. Přesto šéf týmu Andrea Stella věří, že Piastri z této zkušenosti získá cenné poznatky.
„I když Oscar ztratil nějaké body vůči Verstappenovi, myslím, že se z tohoto víkendu hodně naučil,“ řekl Stella médiím. „Je to investice, která zajistí, že bude konkurenceschopný za všech podmínek v závěru sezony.“
Sám Piastri přiznal, že stále hledá příčiny svých problémů s vozem, ale po závodě v Mexiku naznačil, že objevil i pozitivní věci, které mu mohou pomoci v závěrečných závodech. Stella jeho slova potvrdil a dodal, že poznatky z Mexika budou pro Piastriho klíčové při čtyřech posledních závodech sezony.
„Z tohoto víkendu odcházíme jako tým i jezdci povzbuzeni a optimističtí pro závěr sezony,“ řekl Stella.
Před závodem v Mexiku se spekulovalo, zda Max Verstappen dokáže udržet své tempo po třech výhrách z posledních čtyř závodů. Nakonec však závod vyhrál Lando Norris, který převzal vedení v průběžném pořadí a týmu přinesl velkou morální vzpruhu.
„Sebevědomí ohledně šampionátu se zvýšilo,“ přiznal Stella. „Zvýšilo se proto, že jsme ukázali, že máme vůz, který může vyhrávat závody a v určitých podmínkách dokáže závody i dominovat.“
Podle Stellaa není důležité jen počítat body, ale hlavně být konkurenceschopný. „Nejde jen o matematiku. Jde o konkurenceschopnost. A bylo důležité tuto konkurenceschopnost potvrdit.“
McLaren tak vstupuje do závěru sezony s jasným cílem: poskytnout Norrisovi a Piastrimu co nejlepší podmínky pro boj o titul a potvrdit, že tým má vůz schopný vyhrávat i za náročných okolností. Stella věří, že potvrzení schopností vozu je klíčové pro udržení šancí na šampionát.
