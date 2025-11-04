Čelí Lewise Hamilton stejným problémům ze začátku sezony? Robert Doornbos má jasno

Bývalý pilot Formule 1 Robert Doornbos okomentoval aktuální dění ve Ferrari a upozornil na jeden z možných problémů, kterému tým Lewise Hamiltona stále čelí.
Bývalý pilot Formule 1 Robert Doornbos se pustil do kritiky spolupráce Lewise Hamiltona a jeho inženýra ve Ferrari Riccarda Adamiho. Podle něj mezi nimi zatím nefunguje potřebná souhra, což může být jedním z důvodů, proč se sedminásobný mistr světa po přestupu z Mercedesu do Ferrari stále hledá. „Myslím, že mezi nimi prostě není žádná chemie,“ prohlásil Doornbos v podcastu The Pit Talk.
Hamilton se k Ferrari připojil před sezonou 2025 po dvanácti letech u Mercedesu, kde dosáhl šesti ze svých titulů. Přechod do italského týmu je pro něj velkou změnou nejen po technické, ale i po komunikační stránce. A přestože už dokázal vyhrát sprint v Číně, na stupně vítězů v hlavním závodě zatím nedosáhl.
V celkovém hodnocení pilotů se Hamilton momentálně nachází na šestém místě se 146 body, zatímco jeho týmový kolega Charles Leclerc má na kontě 210 bodů a drží pátou příčku. Doornbos si všímá, že Brit zatím nenašel ideální rytmus a naznačuje, že za tím může být právě nedostatečné propojení s inženýrem.
„Komunikace mezi Lewisem a Rickym Adamim prostě nepůsobí, že by byli naladěni na stejnou vlnu,“ dodal bývalý jezdec. Podle něj je vztah mezi závodníkem a inženýrem klíčový pro úspěch, protože právě tato dvojice určuje tempo strategie i výkon vozu během víkendu.
Doornbos jako příklad uvedl situaci z Velké ceny Mexika, kde Hamilton obdržel desetisekundový trest za opuštění trati a získání trvalé výhody v souboji s Maxem Verstappenem. Podle něj Ferrari celou situaci nezvládlo ideálně. „Podívejte se, jak se zacházelo s jeho penalizací, prostě nejsou na stejné vlně,“ uvedl.
Penalizace se stala jedním z hlavních témat po závodě v Mexiku. Někteří experti se domnívali, že Ferrari mělo Hamiltonovi doporučit, aby po návratu na trať zmenšil odstup od soupeřů, čímž by se případné penalizaci mohl vyhnout. Místo toho tým zareagoval až poté, co trest přišel.
„Ricky říkal: ‚Dostali jsme 10 sekund kvůli té a té situaci.‘ A Lewis odpověděl: ‚Jo, ale bylo velmi těžké zůstat na trati.‘ My Lewise známe, ale nemyslím si, že jsou opravdu sehraní,“ pokračoval Doornbos ve své analýze.
Podle něj bude muset dvojice Hamilton a Adami rychle zapracovat na lepší komunikaci a vzájemném porozumění, pokud chce Ferrari bojovat o vítězství. „Chceš-li usilovat o výhry, tituly a pódia, musíš využít každou příležitost naplno,“ uzavřel Doornbos.
