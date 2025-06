Max Verstappen: Po tvrdém střetu s Russellem přiznal vinu

Max Verstappen, úřadující mistr světa Formule 1, se po kontroverzním incidentu s Georgem Russellem při Velké ceně Španělska postavil čelem ke kritice a na sociálních sítích přiznal chybu. „Naše strategie byla zajímavá a závod v Barceloně se vyvíjel dobře, dokud nevyjeů safety car. Volba pneumatik a pár momentů po restartu mě frustrovaly a vedly k manévru, který nebyl správný a neměl se stát,“ napsal nizozemský jezdec na Instagram.

Závod se pro něj začal komplikovat po restartu ve 61. kole, kdy přišel o třetí pozici ve prospěch Charlese Leclerca. Poté musel čelit agresivnímu útoku Russella v první zatáčce a oba jezdci se dostali do kontaktu. Verstappen využil únikové zóny, což mu pomohlo zůstat před Mercedesem, ale tým mu vzápětí nařídil pustit Russella zpět před sebe. To se mu příliš nezamlouvalo: „Ne, byl jsem před ním, kámo. Co to sakra?“ zaznělo z jeho vysílačky. Po chvíli sice Mercedes pustil, ale hned nato do něj zezadu narazil, a právě tento moment vyvolal nejvíce emocí.

George Russell incident okomentoval s tvrdými slovy. „Bylo to velmi úmyslné. Něco, co jsem viděl maximálně v iRacingu, nikdy však v reálném závodě Formule 1. Hrajeme si tady s našimi životy,“ řekl po závodě. Podobně ostrý byl i bývalý šampion Nico Rosberg, který v rozhovoru pro Sky Sports uvedl, že Verstappen si za tento čin zasloužil černou vlajku. „Vypadalo to jako cílená odveta. Počkal si na soupeře a pak ho trefil – to je nepřijatelné.“

Za incident dostal Verstappen desetisekundovou penalizaci a tři trestné body na licenci, čímž se dostal nebezpečně blízko k závodnímu zákazu. V aktuálním dvanáctiměsíčním období má na kontě už devět bodů, a pokud získá tři další, přijde o jeden závod. Tyto body začnou expirovat až po 27. říjnu, kdy mu budou odečteny dva body za loňský incident v Mexiku s Lando Norrisem.

Šéf Red Bullu Christian Horner svého jezdce bránil a zdůraznil, že v dané situaci panovala značná nejistota ohledně výkladu pravidel. „Leclerc mu to poslal na rovince, Russell ho dive-bombnul v první zatáčce. Věděli jsme, že přijde penalizace, a tak jsme se rozhodli pozici vrátit,“ uvedl Horner.

Přestože Verstappen původně odmítal jakoukoliv chybu, jeho pozdější vyjádření na sociálních sítích může být vnímáno jako signál určité sebereflexe. Jak ale ukázaly emoce během závodu, tlak na jezdce zůstává enormní – a každý moment může rozhodnout nejen o výsledku, ale i o reputaci.