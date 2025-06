Dramatický souboj Leclerca s Verstappen: Kdo byl na vině?

Při Velké ceně Španělska se Charles Leclerc dostal do kontaktu s Maxem Verstappenem, ale incident nakonec nevedl k žádnému trestu. Sportovní komisaři FIA po prozkoumání záznamů rozhodli, že nešlo o jednoznačnou chybu ani jednoho z jezdců, a případ uzavřeli jako závodní incident.

Díky tomu si Leclerc udržel třetí místo a mohl se radovat z pódia. Verstappen, který měl během závodu i jiné kolize, nevyvázl bez penalizace, ale v tomto konkrétním případě zůstal bez postihu.

Kontroverze vznikla po restartu závodu v 61. kole, kdy Verstappen při výjezdu ze zatáčky 14 bojoval s přilnavostí na tvrdých pneumatikách. Nizozemec ztratil rychlost, čehož Leclerc využil k pokusu o předjetí. Při tom se však oba vozy dostaly vedle sebe a podle Verstappena došlo ke kontaktu, za který měl být Leclerc potrestán.)

Verstappen tvrdil, že Monačan mírně stáhl směr jízdy směrem k němu, čímž došlo ke kolizi. FIA ale měla jiný názor, po analýze videí, telemetrie i výpovědí obou jezdců dospěla k závěru, že oba mířili mírně k sobě a nešlo o jednoznačnou chybu žádného z nich. Incident byl proto klasifikován jako závodní situace.

V oficiálním prohlášení komisaři uvedli, že kolize byla sice potenciálně nebezpečná, ale zároveň se na ní nepodílel ani Leclerc, ani Verstappen natolik, aby bylo možné udělit penalizaci. Verdikt zněl jasně: „V daných okolnostech jsme se rozhodli nepodniknout žádné další kroky.“

Leclerc tak uhájil třetí pozici za McLareny Norrise a Piastriho, zatímco Verstappen se po jiném incidentu s Georgem Russellem propadl až na desáté místo. Za tento kontakt totiž obdržel desetisekundový trest a tři trestné body na licenci.

Tyto body posouvají Verstappena na velmi tenký led, aktuálně mu chybí jediný bod k tomu, aby dostal automatický zákaz startu v jednom závodě. Pokud by nasbíral další přestupek do konce června, mohl by přijít o Velkou cenu Rakouska.