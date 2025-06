Sauber slaví: Hülkenbergův skvělý výkon potvrzuje cestu za úspěchem

Nico Hülkenberg opět ukázal, proč patří mezi zkušené a odhodlané jezdce. Ze šestnáctého místa na startu dokázal v napínavém závodě vybojovat pátou příčku. Jeho výkon, při kterém předjel i slavného Lewisa Hamiltona, získal uznání nejen od odborníků, ale i od fanoušků. Přestože Sauber měl dobré tempo, velký podíl na úspěchu měl právě Hülkenberg díky své vytrvalosti a rychlosti.

Velkou výhodou pro něj byla závěrečná fáze závodu, kdy trať ovládl safety car. „Je to velmi příjemný a sladký pocit. Na pořádný výsledek jsme čekali od Melbourne a přišel rovnou takový velký, což je moc hezké. Zároveň je to trochu ironické, protože v sobotu jsem měl špatný den, ale nakonec se to ukázalo jako něco jako VIP lístek k dnešnímu úspěchu, protože jsme měli spoustu čerstvých pneumatik,“ řekl Hülkenberg s úsměvem po závodě.

Velkou roli sehrál také jeho výborný start a rychlé první kolo, které mu pomohly rychle se posunout v pořadí. „Myslím, že rozdíl v čase a výkonu mezi čerstvými a použitými pneumatikami byl dnes opravdu velký. Z nějakého důvodu se nám tedy vyplatila nevydařená kvalifikace. Měl jsem skvělý start a první kolo, což mě dostalo do závodu a situace se velmi rychle obrátila v můj prospěch,“ dodal spokojeně.

Během závodu pak Hülkenberg předvedl, že Sauber C45 je konkurenceschopný vůz, a to díky nedávným vylepšením. „Od té chvíle už šlo jen o výkon monopostu. Vylepšení fungovala a to je vždy nejlepší způsob, jak zrychlit,“ uvedl. Podle něj zlepšení pomohla nejen rychlosti, ale i stabilitě a ovladatelnosti vozu.

„Velkou měrou to přisuzuji právě těm vylepšením, navíc možná i nějakým flexibilním okolnostem, které naše soupeře mohly připravit o více než nás,“ vysvětlil Hülkenberg, proč měl tak dobré tempo. „Měl jsem v kokpitu dobrý pocit a dostal jsem se do rytmu. Vše do sebe zapadlo, takže jsem opravdu rád.“

Tento úspěch je pro Sauber obrovskou vzpruhou a jasným důkazem, že tým směřuje správným směrem.