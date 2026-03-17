Nová pravidla rozdělují názory jezdců. Sergio Pérez také přirovnává závody k Mario Kartu

Sergio Pérez také vtipkoval na adresu nových pravidel pro sezonu 2026. Přiklání se k názoru většiny jezdců.
Nová pravidla Formule 1 pro sezonu 2026 vyvolávají smíšené reakce a někteří jezdci si z nich dokonce dělají legraci. Sergio Pérez z týmu Cadillac si tentokrát udělal srandu z těchto změn, které fanoušci, média a jiní jezdci přirovnávají k ‚Mario Kartu‘.
Během Velké ceny Číny, kde dojel na 15. místě, mexický závodník přes týmové rádio vtipkoval: „Potřebuju teď houbu. Zmizela. Nevím, co se stalo.“
Pérez, který letos začal závodit za Cadillac, jenž se stal 11. týmem šampionátu, se už dříve vyjádřil k novinkám, jako je Overtake Mode a tlačítko pro dočasný výkon (boost). Podle něj tyto prvky připomínají spíše klasickou videohru než tradiční závody.
„Upřímně řečeno, přišlo mi to hodně umělé,“ přiznal Perez médiím v Šanghaji, když se ho ptali na dojmy z úvodního závodu sezony v Austrálii.
„Stačí jen stisknout tlačítko, předjedeš soupeře a pak zase tě někdo předjede. Jo, přesně jako v Mario Kartu.“
Mexický jezdec upozornil, že i když mohou jezdci ovlivnit průběh závodu, nová pravidla jsou stále v rané fázi a všechno se teprve vyvíjí. „Je na tyto změny ještě příliš brzy, všechno se teprve nastavuje. Ale co jsme viděli v Melbourne a mluvím teď spíš jako fanoušek se mi úplně nelíbilo.“
Charles Leclerc z Ferrari již v Austrálii přes týmové rádio poznamenal: „To je jako ta houba v Mario Kartu.“
Nová pravidla okomentoval také Oliver Bearman z Haasu. „Jo, trošku. Bylo to, jako bych byl v F1 a všichni ostatní v F2. Ale pak samozřejmě musíš zase dobít baterii, jinak do další rovinky nepřežiješ.“
Bearman dodal, že tyto změny přinášejí nový způsob strategie. „Je to hodně věcí, nad kterými musíš přemýšlet, což je složité. Ale nakonec jsem skončil sedmý, takže jsem spokojený, i když auto nebylo nejzábavnější na řízení.“
Humor Péreze ukazuje, že jezdci se na nová pravidla dokáží dívat s nadhledem, ale zároveň dobře vědí, že systém boostu a asistencí při předjíždění představuje technickou výzvu.
Ferrari přivezlo do Číny své flip-flop křídlo a během tréninku získalo cenná data. Křídlo ale nebylo použito v závodě a debut do soutěžního provozu odložili.
Lewis Hamilton si v čínské Velké ceně vybojoval své první pódiové umístění za Ferrari. Britský mistr světa jej získal po napínavých soubojích s týmovým kolegou Charlesem Leclercem a oběma jezdci Mercedesu.
Kimi Antonelli předvedl na Chinese Grand Prix suverénní a bezchybný výkon, který mu zajistil premiérové vítězství ve Formuli 1 před druhým George Russell. Třetí místo znamenalo pro Lewis Hamilton první pódiové umístění v barvách Ferrari, na které sedminásobný šampion čekal od svého přestupu.