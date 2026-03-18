Pilot Ferrari neskrýval dobrou náladu po zisku svého prvního pódia v barvách Ferrari v Šanghaji. Do dalších závodů odjíždí povzbuzený a plný optimismu.
Lewis Hamilton si v Šanghaji odškrtnul dlouho očekávanou metu. Po 26 startech za Scuderia Ferrari konečně stanul na stupních vítězů a poprvé za italský tým okusil radost z pódia. Sedminásobný mistr světa přitom neztrácí pokoru a ví, že cesta k maximálním výkonům ještě zdaleka nekončí.
Brit měl v Šanghaji mimořádně silný víkend. V obou kvalifikacích porazil týmového kolegu Charles Leclerc a v nedělním závodě z něj vyšel vítězně i po dlouhém přímém souboji. Na víc než třetí místo to však nestačilo, protože oba vozy Mercedesu byly tentokrát mimo jeho dosah.
Sedminásobný mistr světa přiznal, že cesta k prvnímu pódiu s Ferrari byla delší, než očekával, informuje Motorsport.com. „Tuhle cestu a sen přestoupit do Ferrari a stát s nimi na nejvyšším stupni jsem začal už dříve a tohle pódium přišlo později, než jsem doufal,“ uvedl Hamilton. „Po těžkém loňském roce pro mě znamená obrovskou hrdost, že se mohu podílet na vývoji a spolupracovat s týmem. Je to privilegium být součástí této značky. Připravili nám opravdu velmi solidní vůz.“
Na otázku, zda je po náročné první sezóně u Ferrari zpět na svém vrcholu, odpověděl jednoznačně. „Rozhodně mám pocit, že jsem zpátky ve své nejlepší formě, psychicky i fyzicky.“ Současně ale upozornil, že jeho výkony mohou jít ještě nahoru.
„Zimní příprava byla nejtěžší a nejintenzivnější, jakou jsem kdy absolvoval,“ vysvětlil čtyřicetiletý Brit s tím, že s věkem je regenerace náročnější. Velkou roli podle něj hraje i nová spolupráce s inženýrem Carlem Santim a čas strávený ve fabrice v Maranellu, který pomohl zlepšit atmosféru i integraci do týmu.
Hamilton zároveň zdůraznil, že se stále učí specifika vozu a věří, že z něj dokáže dostat ještě více výkonu. „Myslím, že zlepšení teprve přijde. Z toho auta dokážu dostat ještě víc výkonu, pořád se ho učím, zejména co se týče nasazení energie a dalších detailů,“ řekl. Zvlášť si cení toho, že Ferrari vyslyšelo jeho připomínky při vývoji letošního monopostu. „Jsem týmu nesmírně vděčný, že naslouchal mým podnětům. Člověk se pak cítí mnohem víc součástí celku, protože všichni směřují stejným směrem.“
Šéf týmu Frédéric Vasseur připomněl, že Hamilton měl při příchodu do Ferrari omezený vliv na vývoj vozu, protože se k projektu připojil poměrně pozdě. Právě větší zapojení od samého začátku nové sezóny podle něj vysvětluje zlepšené výkony britského veterána.
„Upřímně, druhá sezóna je vždy snazší, protože jste součástí projektu od samého začátku,“ uvedl Vasseur. „Cítí se do něj více zapojený, vztahy v týmu se postupně zlepšují a spolupráce je jednodušší.“ Ferrari podle něj musí pokračovat v postupných zlepšeních, aby dokázalo stáhnout ztrátu na konkurenci
