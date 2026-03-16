Během Velké ceny Číny v Šanghaji se Franco Colapinto a Esteban Ocon dostali do ostrého souboje, který skončil kontaktem a hodinami obou vozů. Po závodě vyvolal na sociálních sítích vlnu agresivních zpráv.
Během Velké ceny Číny v Šanghaji se dostali Franco Colapinto a Esteban Ocon do ostrého souboje, který skončil kontaktem a spinem obou jezdců. Incident vyvolal silné reakce jak v paddocku, tak mezi fanoušky.
Ke kolizi došlo ve 32. kole krátce poté, co Franco Colapinto absolvoval svůj jediný pit stop a přezul z tvrdých pneumatik na střední směs. Po návratu na trať se okamžitě ocitl bok po boku s Esteban Ocon.
V druhé zatáčce se Ocon pokusil předjet Colapinta po vnitřní straně, ale došlo ke kontaktu, který oba vozy vyvedl z ideální stopy a na krátkou chvíli je roztočil.
Francouzský jezdec později převzal plnou odpovědnost za nehodu a odpykal si desetisekundový trest při své druhé zastávce v boxech. Kolize tak měla jasného viníka, přesto negativně ovlivnila závod obou pilotů.
Colapinto se dokázal rychle vrátit do tempa a dojel na 10. místě, čímž získal první body od Velké ceny USA 2024. Potvrdil tak, že i v napjatých soubojích ve středu pole dokáže podat konkurenceschopný výkon.
Po závodě se však situace vyhrotila na sociálních sítích. Někteří fanoušci začali Oconovi posílat agresivní zprávy a výhrůžky. Management Colapinta z organizace Bullet Sports Management proto vydal výzvu k ukončení nenávistných útoků.
„Prosíme, neposílejte nenávistné ani výhružné zprávy Estebanovi, jeho rodině ani týmu Haas. Takové chování nic neřeší a poškozuje pověst Francových fanoušků,“ uvedlo oficiální prohlášení.
Cílem bylo zdůraznit, že i přes emoce na trati by měli fanoušci zachovat respekt. Podpora jezdců má být pozitivní, nikoli destruktivní.
Zatímco Colapinto si připsal bod, Ocon dojel až čtrnáctý, navíc o kolo zpět za vedoucí skupinou. Incident tak výrazně ovlivnil jeho výsledek.
