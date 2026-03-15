Max Verstappen patří k nejhlasitějším kritikům nových pravidel Formule 1. Varuje, že mohou oslabit výkon i atraktivitu vozů. Podle něj hrozí, že přílišný důraz na omezení a elektrifikaci ubere sportu jeho tradiční dynamiku a jezdeckou náročnost. Nově si nebral servítky ani vůči fanouškům.
Max Verstappen opět otevřeně kritizoval nová pravidla Formule 1 pro sezonu 2026 a svůj názor formuloval velmi ostře. Podle úřadujícího šampiona ti, kdo si na současných změnách závodů libují, „vlastně nechápou, co je závodění“, což vyvolalo bouřlivou diskusi mezi týmy i fanoušky.
Nizozemský jezdec patří k nejtvrdším kritikům plánované technické revoluce, která zásadně mění konstrukci vozů i pohonné jednotky. Nová pravidla kladou velký důraz na elektrickou energii a rekuperaci, což podle něj zásadně ovlivňuje samotný charakter závodů.
Hlavním terčem jeho kritiky je právě zvýšená závislost na bateriích a jejich dobíjení během jízdy. Verstappen už dříve označil nový koncept za „anti-racing“ a přirovnal ho k „Formula E na steroidech“, tedy k extrémně elektrifikované verzi monopostů.
I přesto si část fanoušků nový formát závodění oblíbila. Úvodní závody sezony přinesly neobvykle mnoho předjížděcích manévrů a soubojů kolo na kolo, což někteří diváci hodnotí jako atraktivnější a zábavnější podívanou.
Verstappen však tuto změnu odmítá. „Je to hrozné, pokud se někomu toto líbí, tak opravdu nechápe, co je závodění,“ prohlásil bez obalu. „Není to vůbec zábavné. Je to jako hraní Mario Kartu. To není závodění.“
Verstappen tvrdí, že současná pravidla nenabízejí přirozené souboje, ale spíš hru s výkonovými boosty. „Přejedeš soupeře, pak ti dojde baterie na další rovince a oni tě zase předjedou. Pro mě je to prostě vtip,“ vysvětlil, čímž popsal tzv. „yo-yo“ efekt, kdy se vozy neustále předjíždějí tam a zpět.
Odmítá také tvrzení, že nová pravidla vyrovnala startovní pole. Poukazuje na to, že oba dosavadní závody vyhrál tým Mercedes, konkrétně George Russell v Austrálii a Kimi Antonelli v Číně, což podle něj potvrzuje přetrvávající dominanci nejlepších týmů.
„Vyhrávají jen Kimi nebo George,“ poznamenal. „Závody se opravdu nepřelévají, oni jsou míle před zbytkem pole.“ Ferrari sice dokáže občas díky dobrému startu zamíchat pořadím, ale situace se rychle vrací do původního stavu.
Verstappen zároveň zdůraznil, že jeho kritika nesouvisí s jeho osobními výsledky. „Řekl bych totéž i tehdy, kdybych vyhrával závody, protože mi jde o samotný produkt závodění,“ uvedl a dodal, že současný systém považuje za „vtip“, bez ohledu na to, kdo zrovna vítězí.
Podle něj je problém hlubší, protože pravidla jsou „fundamentálně chybná“ a špatně nastavena už od základu. Přesto potvrdil, že jezdci s vedením šampionátu i FIA o možných úpravách diskutují, i když dosažení shody nebude jednoduché.
Nizozemec rovněž upozornil, že prudký nárůst popularity F1, mimo jiné díky seriálu Drive to Survive, změnil složení publika a způsob, jakým lidé sport vnímají. „Doufám, že takto nepřemýšlejí, protože by to nakonec zničilo sport,“ varoval, zvlášť v době, kdy po odstoupení v Číně figuruje v průběžném pořadí až na osmém místě.
Max Verstappen patří k nejhlasitějším kritikům nových pravidel Formule 1. Varuje, že mohou oslabit výkon i atraktivitu vozů. Podle něj hrozí, že přílišný důraz na omezení a elektrifikaci ubere sportu jeho tradiční dynamiku a jezdeckou náročnost. Nově si nebral servítky ani vůči fanouškům.
