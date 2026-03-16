Krušné chvíle Cadillacu v Číně: Sergio Pérez a Valtteri Bottas měli po vzájemné kolizi štěstí

Start Velké ceny Číny přinesl incident mezi jezdci Cadillacu, kdy Sergio Pérez poškodil svůj vůz i vůz Valtteriho Bottase. Přesto oba vozy závod dokončily. Jezdci následně podali své názory k incidentu.
Start Velké ceny Číny přinesl napínavé okamžiky nejen v čele závodu, ale i ve středu pole, kde došlo k nečekanému incidentu mezi jezdci týmu Cadillac. Sergio Pérez se po závodě otevřeně přiznal, že kolize byla jeho chybou, která poškodila jeho vůz i vůz Valtteriho Bottase. Ukázal tím, jak tým zvládá řešit složité situace a udržovat profesionální přístup uvnitř boxu.
K incidentu došlo při souboji o 14. místo v ostré levotočivé zatáčce číslo 3, která navazuje na prodlouženou první zatáčku. Pérez jel po vnitřní straně Bottasova vozu, zatímco Fernando Alonso s Aston Martinem byl po vnější. Mexický jezdec najel na obrubník, narazil pravým předním kolem do boků Fina a roztočil se, přičemž poškodil i vůz svého týmového kolegy.
I přes kolizi ztratil Pérez jen několik sekund a díky brzkému nasazení safety caru se dokázal vrátit zpět do závodu. Bottas předjel Alonsa v šestém kole a Pérez ho následoval o devět kol později. Cadillac tak udržel pozici před hlavním rivalem až do chvíle, kdy Bottas musel závod předčasně ukončit kvůli silným vibracím, které mu “odebíraly veškerý cit v rukou a nohou.”
Oba vozy Cadillacu nakonec dokončily závod na 13. a 15. místě, přičemž Bottas porazil Estebana Ocona, který se po kolizi s Francem Colapintem propadl v cíli.
Sergio Pérez otevřeně přiznal svou chybu. „Bylo to celé na mně. Viděl jsem mezeru a šel jsem do ní, ale Valtteri neměl kam uhnout. Bohužel mě to stálo závod, protože jsem se roztočil a ztratil hodně času. Naštěstí jsem se dokázal vrátit zpět do pole,“ řekl po závodě, informuje Motorsport.com.
Popsal také problémy během druhého stintu: „Chystal jsem se předjet Valtteriho s overtake módem, ale ztratil jsem motor a baterii a přišel asi o pět sekund. Později jsem ztratil dalších 15 až 20 sekund.“
I přes komplikace Pérez zdůraznil pozitivní stránku závodu: „Dobré je, že jsme dokončili závod s oběma vozy. Negativní je, že máme hodně práce, abychom nepřišli o pozice na trati a byli lépe připraveni na další závody.“
O týmových incidentech Pérez dodal: „Myslím, že takto to má fungovat, pokud mezi týmovými kolegy nejsou špatné úmysly. Hned je důležité se omluvit a přiznat chybu. Někdy se prostě stane, že uděláte chybu; tentokrát to byl Valtteri, ale jsem rád, že závod dokončil.“
Valtteri Bottas přiznal, že kolize jeho jízdu zkomplikovala: „Měl jsem velký kus chybějící z podlahy na levé straně, takže mi to nepomohlo. Cítil jsem kontakt, aniž bych si úplně uvědomil, že je tam. Ale nakonec je to v pořádku a jsem spokojený s 13. místem ve druhé Grand Prix pro tým.“
Celkové výsledky ukazují, že Cadillac stále nedosahuje špičkových pozic. Bottas dorazil do cíle 44 sekund za desátým Colapintem, přesto tým těží z dobré spolehlivosti, kromě opakujících se problémů s palivovým systémem. Bottas ocenil, že tým dokázal dokončit závod s oběma vozy: „Pro druhý závod je to slušné, P13 a P15 jsou dobrý výchozí bod. Momentálně se můžeme porovnávat hlavně s Astonem, ale pokud chceme porazit další týmy, potřebujeme víc výkonu.“
Závod v Šanghaji ukázal oblasti, kde tým musí zlepšit výkon a spolehlivost, zejména při startu, v kontaktu mezi vozy a při optimalizaci strategie během závodu. Hlavním úkolem Cadillacu zůstává minimalizovat ztráty, zajistit spolehlivost vozů a připravit tým na efektivnější souboje v dalších závodech sezóny.
