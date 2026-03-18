Sezóna F1 2026 zatím patří Mercedesu, který vyhrál v Austrálii i Číně, zatímco Max Verstappen bojuje s technickými problémy Red Bullu. Šéf Mercedesu Toto Wolff si vůči němu nebral servítky.
Zahájení sezóny Formule 1 2026 přineslo několik překvapení, ale jasně nejlépe zatím startoval tým Mercedes. Po vítězstvích ve Velké ceně Austrálie a ve Velké ceně Číny je tým v centru pozornosti, což ještě podpořila ostrá slova šéfa týmu o soupeřích.
V Melbourne zvítězil George Russell a o týden později jeho týmový kolega Kimi Antonelli získal první vítězství v kariéře v Šanghaji. Tyto výkony jsou v ostrém kontrastu se startem sezóny sedminásobného mistra světa Maxe Verstappena, který loni přišel o titul ve prospěch Landa Norrise z McLarenu a letos zápasí s problémy v Red Bullu.
V Austrálii Verstappen narazil v prvním kole kvalifikace a neabsolvoval žádný měřený čas. Ze startu z dvacátého místa dokázal dojet na šestém místě, což bylo solidní, ale nedosahovalo jeho očekávání. V Číně jeho výkon poklesl ještě více, zaostal v kvalifikaci o více než sekundu za nejrychlejším Mercedesem a závod musel předčasně ukončit kvůli poruše systému ERS. Jednalo se o jeho první odstoupení od loňské Velké ceny Rakouska.
Současné problémy Maxe Verstappena daly prostor výrazným výrokům, které rezonují v diskusi o úvodu sezóny 2026. Šéf Mercedesu Toto Wolff si nebral servítky, když popisoval, jak Verstappen zvládá nová pravidla a technické výzvy. „Max je opravdu v hororovém scénáři. Když se podíváte na záznamy z kvalifikace, je to prostě hrozný na řízení,“ řekl Wolff novinářům po závodě v Šanghaji.
Toto Wolff rychle upřesnil, že jeho kritika Maxe Verstappena se netýká nových pravidel, ale problémů samotného vozu Red Bullu. Podle něj jsou potíže, které Verstappen zažívá, způsobeny hlavně vlastnostmi RB22, nikoli úpravami pravidel.
Wolff zároveň ocenil závod v Šanghaji a vyzdvihl, že nové předpisy přinesly divákům více soubojů a předjíždění. „Z pohledu zábavy to, co jsme viděli mezi Ferrari a Mercedesem, byly skvělé závody. Produkt F1 je dnes sám o sobě atraktivní,“ dodal a zdůraznil větší napětí a bojovnost na trati.
Verstappen na kritiku odpověděl otevřeně a znovu zpochybnil pravidla sezóny 2026, která označil za „fundamentálně chybné“. Podle něj ti, kdo tvrdí, že se pravidla líbí fanouškům, „prostě nepochopili závodění“ a ignorování obav jezdců by mohlo „nakonec sport zničit“. Verstappen zdůraznil, že klíčová je komunikace a hledání řešení, i když dohoda mezi všemi stranami je složitá.
Neúspěch Mercedesu přivést Verstappena do svých řad v roce 2025 zůstává jedním z největších „co kdyby“ v paddocku. Red Bull si nakonec udržel svého jezdce, i když nyní čelí silnému tlaku od konkurence.
Verstappen letos znovu rozšiřuje své působení i mimo F1. Jeho tým Verstappen Racing zahájil dlouhodobou spolupráci s Mercedes‑AMG Motorsport a plánuje start v závodě 24 hodin Nürburgring, kde bude sdílet vůz Mercedes‑AMG GT3 s Lucasem Auerem, Julesem Gounonem a Danielem Juncadellou.
Ralf Schumacher se přidal ke skupině jezdců a odborníků, kteří kritizují novou éru pravidel. Podle něj nové předpisy snižují prostor pro skutečný talent a souboj jezdců na trati.
McLaren v sezóně 2026 nezačal ideálně a jejich monopost MCL40 zatím zaostává za Mercedesem a Ferrari. Tým musí rychle pracovat na vývoji a aerodynamice, aby udržel krok s konkurencí.
Pilot Ferrari neskrýval dobrou náladu po zisku svého prvního pódia v barvách Ferrari v Šanghaji. Do dalších závodů odjíždí povzbuzený a plný optimismu.
Ferrari přivezlo do Číny své flip-flop křídlo a během tréninku získalo cenná data. Křídlo ale nebylo použito v závodě a debut do soutěžního provozu odložili.
Sergio Pérez také vtipkoval na adresu nových pravidel pro sezonu 2026. Přiklání se k názoru většiny jezdců.
Šéf Mercedesu Toto Wolff varuje před přehnanými očekáváními u mladého Kimiho Antonelliho a zdůrazňuje, že jeho růst je stále v plném procesu.
Andrea Stella tvrdí, že jezdci McLarenu mají správný přístup, aby se po katastrofálním dvojitém DNS v Číně dokázali vrátit. Tým se soustředí na rychlé zotavení a zlepšení výkonu v dalších závodech.
Během Velké ceny Číny v Šanghaji se Franco Colapinto a Esteban Ocon dostali do ostrého souboje, který skončil kontaktem a hodinami obou vozů. Po závodě vyvolal na sociálních sítích vlnu agresivních zpráv.
Start Velké ceny Číny přinesl incident mezi jezdci Cadillacu, kdy Sergio Pérez poškodil svůj vůz i vůz Valtteriho Bottase. Přesto oba vozy závod dokončily. Jezdci následně podali své názory k incidentu.
Red Bull Racing nezačal sezónu 2026 podle očekávání a výsledky na trati zatím výrazně zaostávají za standardy týmu z Milton Keynes. Max Verstappen se navíc stal jedním z nejhlasitějších kritiků nových regulací.
Max Verstappen patří k nejhlasitějším kritikům nových pravidel Formule 1. Varuje, že mohou oslabit výkon i atraktivitu vozů. Podle něj hrozí, že přílišný důraz na omezení a elektrifikaci ubere sportu jeho tradiční dynamiku a jezdeckou náročnost. Nově si nebral servítky ani vůči fanouškům.