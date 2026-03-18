McLaren v sezóně 2026 nezačal ideálně a jejich monopost MCL40 zatím zaostává za Mercedesem a Ferrari. Tým musí rychle pracovat na vývoji a aerodynamice, aby udržel krok s konkurencí.
Sezóna 2026 začala pro McLaren komplikovaně a tým zatím zaostává za očekáváními. Po dvou závodech má na kontě jen jeden odstartovaný závod a technické problémy ukázaly zranitelnost jejich vozu MCL40. Přesto Lando Norris vidí světlo na konci tunelu a věří, že nečekaná dubnová přestávka může McLarenu umožnit rychle zapracovat na upgrady a vrátit se do boje o přední příčky.
„Chápeme, že auto momentálně nedosahuje úrovně potřebné pro boj o pódium či vítězství, takže nás čeká hodně práce,“ řekl Norris médiím, jak informuje RacingNews365. „Navzdory dosavadním problémům tým přesně ví, kde stojíme, jsme realističtí a všichni tvrdě pracují, zejména teď, kdy je jasné, jakým směrem se musíme vydat.“
Situace se ještě zkomplikovala v Číně, kde Piastri vůbec nezaznamenal start a stal se historicky prvním jezdcem F1, který v prvních dvou závodech sezóny nedokončil ani jeden start. MCL40 se zatím pohybuje na třetím místě za Mercedesem a Ferrari, ale před Red Bullem RB22, což ukazuje, že auto má potenciál, jen je třeba ho rychle rozvinout.
Norris vidí v dubnové pauze příležitost. „Je stále dlouhá sezóna a po Japonsku nás čeká hezká pauza, což je pro nás pravděpodobně dobře, abychom si něco vyjasnili a mohli vyvinout některé úpravy, které se dostanou na auto dříve,“ vysvětloval mladý britský mistr světa.
„Každý rok je jiný; nikdy není žádná záruka, ale mám hodně naděje a víry v tým, že můžeme otočit věci z místa, kde jsme,“ dodal. Podle něj je důležité využít pauzu k intenzivní práci na aerodynamice, spolehlivosti a celkovém výkonu vozu, aby McLaren mohl znovu útočit na pódia.
„I když start sezóny není takový, jaký bychom chtěli, mám velkou důvěru v tým, že můžeme věci zlepšit a bojovat o pódia, a možná i o vítězství později v sezoně,“ pokračoval Norris.
Brit připomněl, že potíže s vozem nejsou ničím výjimečným a připomněl situace, kdy tým musel dohánět ztrátu i v minulých sezónách. „Byli bychom oba šťastnější, kdyby auto fungovalo lépe a kdybychom neměli problémy, ale není to nijak odlišné od situace, kdy jsme byli pozadu a museli dohánět, jako před pár lety.“
„Takový je život, jsme tam, kde jsme, a musíme spolupracovat, abychom se dostali zpět na vrchol,“ dodal, čímž zdůraznil potřebu týmové soudržnosti a strategického vývoje.
Technický ředitel McLarenu Andrea Stella už dříve naznačil, že tým intenzivně pracuje na vylepšeních, která by měla zlepšit aerodynamiku, spolehlivost a celkovou výkonnost vozu během sezóny. Norrisův optimismus tak není jen slovní podporou, ale odráží připravenost týmu reagovat na technické výzvy.
McLaren tak stojí na křižovatce. Zatímco soupeři sbírají body a vítězství, tým s potenciálem a zkušeným jezdeckým složením musí rychle vylepšit MCL40, aby mohl opět konkurovat na nejvyšších příčkách a udržet šanci na boj o titul v konstruktérech.
Ralf Schumacher se přidal ke skupině jezdců a odborníků, kteří kritizují novou éru pravidel. Podle něj nové předpisy snižují prostor pro skutečný talent a souboj jezdců na trati.
McLaren v sezóně 2026 nezačal ideálně a jejich monopost MCL40 zatím zaostává za Mercedesem a Ferrari. Tým musí rychle pracovat na vývoji a aerodynamice, aby udržel krok s konkurencí.
Sezóna F1 2026 zatím patří Mercedesu, který vyhrál v Austrálii i Číně, zatímco Max Verstappen bojuje s technickými problémy Red Bullu. Šéf Mercedesu Toto Wolff si vůči němu nebral servítky.
Pilot Ferrari neskrýval dobrou náladu po zisku svého prvního pódia v barvách Ferrari v Šanghaji. Do dalších závodů odjíždí povzbuzený a plný optimismu.
Ferrari přivezlo do Číny své flip-flop křídlo a během tréninku získalo cenná data. Křídlo ale nebylo použito v závodě a debut do soutěžního provozu odložili.
Sergio Pérez také vtipkoval na adresu nových pravidel pro sezonu 2026. Přiklání se k názoru většiny jezdců.
Šéf Mercedesu Toto Wolff varuje před přehnanými očekáváními u mladého Kimiho Antonelliho a zdůrazňuje, že jeho růst je stále v plném procesu.
Andrea Stella tvrdí, že jezdci McLarenu mají správný přístup, aby se po katastrofálním dvojitém DNS v Číně dokázali vrátit. Tým se soustředí na rychlé zotavení a zlepšení výkonu v dalších závodech.
Během Velké ceny Číny v Šanghaji se Franco Colapinto a Esteban Ocon dostali do ostrého souboje, který skončil kontaktem a hodinami obou vozů. Po závodě vyvolal na sociálních sítích vlnu agresivních zpráv.
Start Velké ceny Číny přinesl incident mezi jezdci Cadillacu, kdy Sergio Pérez poškodil svůj vůz i vůz Valtteriho Bottase. Přesto oba vozy závod dokončily. Jezdci následně podali své názory k incidentu.
Red Bull Racing nezačal sezónu 2026 podle očekávání a výsledky na trati zatím výrazně zaostávají za standardy týmu z Milton Keynes. Max Verstappen se navíc stal jedním z nejhlasitějších kritiků nových regulací.
Max Verstappen patří k nejhlasitějším kritikům nových pravidel Formule 1. Varuje, že mohou oslabit výkon i atraktivitu vozů. Podle něj hrozí, že přílišný důraz na omezení a elektrifikaci ubere sportu jeho tradiční dynamiku a jezdeckou náročnost. Nově si nebral servítky ani vůči fanouškům.