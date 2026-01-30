Na poslední den prvního předsezónního testu 2026 v Barceloně se pozornost upřela na Lewis Hamiltona. Jezdec Ferrari dominoval časomíře a potvrdil, že italský tým vstupuje do sezony s ambicemi.
V pátek se v Barceloně uzavřel první předsezónní test Formule 1 pro sezonu 2026, který přinesl drama až do samotného konce. Na závěrečný den si všichni nechávali poslední šanci ukázat svůj potenciál, a právě v této finální fázi zazářil Lewis Hamilton, když v posledních okamžicích programu zajel nejrychlejší kolo celého testu. Neoficiální čas 1:16.348 na okruhu Circuit de Barcelona‑Catalunya byl o kousek lepší než dosavadní nejlepší výkon George Russella z Mercedesu (1:16.445) z předchozího dne.
Hamiltonův výkon vzbudil naději, že Ferrari může letos opravdu konkurovat. Pod novými technickými pravidly tým nasadil monoposty, které v rukou zkušeného Hamiltona ukázaly svou rychlost už v první fázi přípravy. Během čtvrtka navíc Hamilton chválil stabilitu a spolehlivost vozu a zdůraznil, že testování mu poskytlo cenné poznatky o chování monopostu i fungování jeho klíčových komponent.
Na druhém místě skončil Lando Norris z McLarenu, mistr světa z minulé sezony, s časem 1:16.594, což ho sice dělilo od Hamiltona 0,246 sekundy, ale i tak ukázalo sílu nového McLaren MCL40. Norris převzal kokpit od Oscara Piastriho a v závěru testu se soustředil jak na rychlá kola, tak i na stabilitu vozu při delších sériích.
„Auto působí opravdu slibně,“ komentoval Norris monopost. „Byla to první opravdová ukázka toho, co vůz umí, a i když je před námi stále spousta práce, tempo vypadá velmi nadějně pro nadcházející sezonu.“ Tento názor rezonuje s obecnou atmosférou v paddocku, kde týmy i média vnímají McLaren jako jeden z hlavních překvapení testů, informuje PlanetF1.
Testování se neodehrálo bez dramatu. Red Bull, který během čtvrtka chyběl kvůli nehodě Isacka Hadjara, se vrátil do programu a právě Max Verstappen odjel nejvíce kol ze všech jezdců pátečního pole, celkem 118, což naznačuje, že tým klade důraz spíše na dlouhou spolehlivost než na čistý kvalifikační tempo během těchto testů. Verstappen nakonec obsadil páté místo v neoficiálním hodnocení.
Do programu se zapojili i další jezdci, kteří sbírali první poznatky s novými vozy. Fernando Alonso si odbyl svou první letošní jízdu za volantem Aston Martinu AMR26 a odjel 49 kol, přičemž skončil jedenáctý v pořadí. Alonso později konstatoval, že design vozu ukazuje potenciál, ale tým stále potřebuje další data, aby byl plně připraven na ostrý start sezony.
Testování mělo ale i svá omezení. Týmy jako Mercedes a Red Bull již využily maximálně povolené tři testovací dny, a proto páteční jízdy vynechaly. Nemohly si tak přímo porovnat své vozy s konkurencí během závěrečné části testů. Přesto ukazují data z Barcelony, že většina týmů postupně zlepšuje jak rychlost, tak stabilitu svých monopostů.
Podle kompletních výsledků z posledního dne v Barceloně se v přehledu časů umístili na čele nejen Hamilton a Norris, ale silné výkony předvedli i další jezdci jako Charles Leclerc či Oscar Piastri. I když časy z testů nemusí přesně ukazovat, kdo je nejrychlejší, poskytují první představu o síle jednotlivých týmů před oficiálními testy v Bahrajnu a startem sezony.
Výsledky posledního dne testů v Barceloně:
1. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:16.348 – 63 kol
2. Lando Norris – McLaren – 1:16.594 – 83 kol
3. Charles Leclerc – Ferrari – 1:16.653 – 78 kol
4. Oscar Piastri – McLaren – 1:17.446 – 80 kol
5. Max Verstappen – Red Bull – 1:17.586 – 118 kol
6. Pierre Gasly – Alpine – 1:17.707 – 160 kol
7. Esteban Ocon – Haas – 1:18.393 – 85 kol
8. Oliver Bearman – Haas – 1:18.423 – 106 kol
9. Nico Hulkenberg – Audi – 1:19.870 – 78 kol
10. Gabriel Bortoleto – Audi – 1:20.179 – 66 kol
11. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:20.795 – 49 kol
12. Valtteri Bottas – Cadillac – 1:20.920 – 54 kol
