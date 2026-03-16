Andrea Stella tvrdí, že jezdci McLarenu mají správný přístup, aby se po katastrofálním dvojitém DNS v Číně dokázali vrátit. Tým se soustředí na rychlé zotavení a zlepšení výkonu v dalších závodech.
McLaren zažívá začátek sezony jako noční můru. V Austrálii havaroval před startem závodu Oscar Piastri a v Číně zhatil start oběma vozům technický problém s elektrickým systémem. Pro tým to znamenalo historicky první double DNS pro Landa Norrise a zároveň druhý neodstartovaný závod Oscara Piastriho v sezóně 2026.
Piastri a Norris se kvalifikovali na pátém a šestém místě, což je mělo postavit hned za jezdce Mercedesu a Ferrari. Tým však krátce před startem odhalil závadu na Norrisově voze, což vyžadovalo okamžitou reakci techniků.
McLaren spolu s dodavatelem motorů Mercedes HPP se snažil problém vyřešit a dokonce vyměnil Norrisovu řídicí jednotku, ale šéf týmu Andrea Stella přiznal, že „nebyla žádná možnost problém vyřešit,“ informuje Motorsport.com.
Piastri se dostal o něco dál, projel rekognoskační kola a zaparkoval na startovní pozici pátého místa. Jenže pár minut před startem byla odhalena elektrická závada i na jeho pohonné jednotce a tým musel jeho MCL40 odtlačit zpět do garáže.
DNS znamená pro Norrise historicky první nenastartovaný závod v kariéře Formule 1. Piastriho situace je ještě složitější, protože ve dvou úvodních závodech sezóny nedojel – po incidentu v Melbourne a nyní po Šanghaji.
Po závodě byli oba jezdci zklamaní, přesto Andrea Stella vyzdvihl jejich pozitivní přístup. „Je to těžký okamžik. Oscar zatím nezažil start závodu v roce 2026, což je pro něj složité, ale oba zůstávají pozitivní,“ uvedl.
Stella také vysvětlil filozofii týmu. „V McLarenu jsme vybudovali kulturu vítězů – zaměřujeme se na to, co můžeme kontrolovat. Dnes jsme toho svědky u Oscara, Landa i celého týmu. Když se setkáte s obtížemi, musíte je zvládnout a využít k růstu.“
Hlavním problémem pro McLaren zůstává ztráta bodů do šampionátu. Po dvou závodech má Norris 15 bodů, Piastri pouze tři a tým ztrácí na Mercedes 70 bodů. „Nejvíce nás mrzí, že jsme nezískali body do šampionátu,“ přiznal Stella.
Šéf týmu ale zdůraznil, že aktuální ztráta není katastrofou, protože McLaren se rychle učí. „Zkušenosti z Austrálie a sprintu nás nyní posunuly do lepší pozice, zejména pokud jde o využití pohonné jednotky. Více dat by nám ale velmi pomohlo.“
Stella připomněl také zkušenosti z minulého roku: „Skutečný úspěch nepřichází jen v cíli závodu, ale v tom, jak zvládáte těžké momenty. Dnes to vidíme u Oscara, Landa i celého týmu.“
Každý závodní víkend je klíčový pro boj v šampionátu. „Každé kolo je důležité v roce 2026. Tento incident je součástí cesty. Musíme zvládnout obtížné momenty a využít je k tomu, abychom se stali lepšími šampiony,“ shrnul Stella.
