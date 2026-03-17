Ferrari přivezlo do Číny své flip-flop křídlo a během tréninku získalo cenná data. Křídlo ale nebylo použito v závodě a debut do soutěžního provozu odložili.
Ferrari předvedlo v Šanghaji solidní výkon, když Lewis Hamilton a Charles Leclerc spolu soupeřili po celý závod, nicméně SF-26 nakonec obsadilo třetí místo. „Je to první stupně vítězů pro mě u Ferrari a je to skvělý pocit,“ přiznal Hamilton, který se poprvé radoval z podia s italskou stájí.
V den historického vítězství Kimiho Antonelliho Ferrari ztratilo na Mercedes více než 25 sekund, což při tempu W17 představuje téměř nepřekonatelnou mezeru. „Čína nám ukázala, kde musíme zabrat, hlavně na rovinkách,“ uvedl Leclerc.
Analýza výkonu ukázala, že SF-26 drží krok s Mercedesem v prvních dvou sektorech okruhu, ale na dlouhých rovinkách ztrácí téměř tři desetiny na kolo, tedy celkově zhruba čtyři a půl desetiny. „Musíme získat každý kousek výkonu, abychom tuto ztrátu minimalizovali,“ dodal Leclerc.
Zatímco FIA stále diskutuje o možných změnách pravidel pro závod v Miami, Ferrari se musí soustředit především na motor a strategii využití elektrické energie.
Podle interních odhadů sportovního oddělení tým ztrácí při vysokých otáčkách přibližně 20–25 koní, což se výrazně projevuje při soubojích na rovinkách, informuje Motorsport.com.
Částečně se tento deficit dá vysvětlit spekulovanou technikou Mercedesu, který údajně používá vyšší kompresní poměr při zahřátém motoru. Dalším faktorem je palivo Petronas, optimalizované pro lepší účinnost spalování, což zvyšuje výkon motoru.
Mercedes navíc využívá větší turbínu, která umožňuje efektivní dobíjení baterie na rovinkách, aniž by došlo k výrazné ztrátě maximální rychlosti.
Ferrari se proto soustředí na každý detail, který by mohl snížit ztrátu na W17, a pracuje na optimalizaci motoru i strategie využití energie.
Cílem Maranella je získat maximální výkon z SF-26 a připravit se na závody, kde každá desetina sekundy může rozhodnout o výsledku.
Ferrari plánuje použít ADUO k obnově motoru, pravděpodobně před Maďarskou GP, ale zatím se tým soustředí na další vývoj vozu. „SF-26 má velký potenciál v podvozku i aerodynamice, musíme jen doladit detaily,“ uvedl šéf vývoje Loic Serra.
V Šanghaji debutovalo také zadní flip-flop křídlo, které bylo využito pouze během volného tréninku pro sběr dat. Někteří okamžitě tvrdili, že „Macarena“ křídlo bylo zamítnuto, což není pravda. „Bylo to čistě testovací, připravujeme se hlavně na Suzuku,“ vysvětlil Leclerc.
Testy ukázaly potřebu přesně nastavit časování pohybu dvou klapek, protože se objevily aerodynamické nerovnováhy s rychlejší reakcí předního pohyblivého křídla. „Získaná data nám pomohou optimalizovat simulace pro Japonsko,“ dodal Hamilton.
Flip-flop křídlo je stále ve vývojové fázi a dokud nebude standardní verze stabilní, nelze zavádět další evoluce. Lepší aerodynamika na Suzuce by měla snížit odpor na otevřených úsecích a zároveň zvýšit přítlak v technických pasážích.
Ferrari je tedy stále v procesu vývoje a v Miami 4. května lze očekávat významný balíček vylepšení po dubnové přestávce F1. „Každý závod je příležitost se zlepšit a my jsme připraveni využít všech šancí,“ uzavřel Leclerc.
