Ralf Schumacher se přidal ke skupině jezdců a odborníků, kteří kritizují novou éru pravidel. Podle něj nové předpisy snižují prostor pro skutečný talent a souboj jezdců na trati.
Ralf Schumacher, bývalý jezdec F1 a komentátor pro Sky Sports Germany, se přidal k rostoucím kritikům pravidel sezóny 2026.
„Když jsem viděl prvních pár kol v Melbourne, myslel jsem, že to vypadá vzrušující,“ řekl Schumacher po Velké ceně Číny. „Je to trochu jako předjíždění na motocyklech. Ale když se na závod podíváte zpětně, přijde mi to trochu příliš. Je to příliš umělé.“
Podle Ralfa Schumachera je současná rovnováha pravidel nastavena tak, že příliš rozhoduje technologie a samotné jezdecké umění hraje menší roli. Zdůraznil, že Formule 1 by měla zůstat „vrcholem sportu, kde dělá jezdec největší rozdíl“.
Jeho názory rezonují v širší debatě o vlivu nových technických předpisů na charakter závodů. Mistr světa Max Verstappen například kritizoval pravidla srovnáním s videohrami a prohlásil, že pokud si někdo myslí, že je to zábava, „tak opravdu neví, co závodění je“. Současná auta podle něj připomínají „Mario Kart“.
Verstappenovo srovnání přitom není ojedinělé. Několik dalších jezdců upozorňuje, že prvky jako „boost“ a energetické řízení (ERS) činí předjíždění více otázkou taktiky a správy energie než čistého riskování a schopností jezdce. To podle kritiků snižuje důraz na tradiční jezdecký um a mění dynamiku soubojů na trati.
Někteří fanoušci a komentátoři diskutují, že vyšší počet předjíždění oproti loňsku je částečně uměle vyvolaný systémy jako ERS a boost, což podle kritiků snižuje prestiž tradičního „tvrdého“ závodění.
Ralf Schumacher však nezavrhl všechny změny a připustil, že cílem je zvýšit atraktivitu závodů pro diváky. Poukázal také na to, že sport a promotéři jsou citliví na požadavky publika a snaží se, aby závody byly zábavnější.
Na druhé straně někteří jezdci, například Charles Leclerc, tvrdí, že i přes „umělé“ prvky v pravidlech závod uvnitř kokpitu stále působí jako opravdové a intenzivní.
Debata o tom, kolik rozhoduje jezdecké umění a kolik technologie, se stala jedním z hlavních témat úvodu sezóny 2026. Kritici varují, že pravidla nesmí omezovat schopnosti jezdců při předjíždění a soubojích na trati, a FIA plánuje prodiskutovat možné úpravy, které by závodění zlepšily.
