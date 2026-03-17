Kimi Antonelli slaví první triumf, Toto Wolff mírní nadšení

Šéf Mercedesu Toto Wolff varuje před přehnanými očekáváními u mladého Kimiho Antonelliho a zdůrazňuje, že jeho růst je stále v plném procesu.
Italský talent Kimi Antonelli v neděli napsal novou kapitolu v historii Formule 1. V Číně zaznamenal své první vítězství a stal se druhým nejmladším jezdcem, který kdy dokázal triumfovat v závodě mistrovství světa. Jeho úspěch zároveň završil dominanci Mercedesu, který obsadil první dvě pozice s Antonellim před zkušeným kolegou Georgem Russellem.
Už v sobotní kvalifikaci předvedl Antonelli výkon, který se zapsal do statistik: stal se nejmladším jezdcem, který kdy vybojoval pole position. Tento rekord podtrhl famózní víkend mladého Itala v Šanghaji.
Samotný závod přinesl napínavé okamžiky. Antonelli krátce přišel o vedení poté, co rychlý start zajistil Lewis Hamilton, nově jezdící za Scuderia Ferrari, ale Ital si pozici vzal zpět a udržel ji až do cíle.
„Děkuju všem, splnili jste mi jeden z mých snů,“ prohlásil dojatý Antonelli před kamerami, přičemž emoce z něj nedokázaly spadnout.
Výsledek má významný dopad i na průběžné pořadí šampionátu. Po dvou závodech ztrácí Antonelli pouhé čtyři body na Russella, což naznačuje, že celá sezóna by se mohla proměnit v dramatický souboj mezi týmovými kolegy.
Šéf týmu Toto Wolff však varoval před přílišným medializováním úspěchu mladého jezdce. „V Itálii už vidím titulky ‚Světový šampion, Grande Kimi‘… to není pro něj dobré,“ poznamenal Wolff s úsměvem, ale i s vážností.
„Chyby přijdou. On je pořád jen kluk,“ dodal a zdůraznil, že Antonelli potřebuje prostor pro růst bez nadměrného tlaku.
Wolff připomněl, že oba jezdci – Antonelli i Russell – prošli juniorským programem Mercedesu, a tým musí pečlivě sledovat jejich vztahy, aby se vyhnul konfliktům podobným těm, které kdysi zažili Lewis Hamilton a Nico Rosberg, kdy rivalita vygradovala až k fyzickému kontaktu na trati.
Na rozdíl od toho je podle Wolffa vztah mezi Russellem a Antonellim zatím pozitivní: „Kimi potřebuje čas a zkušenosti, aby se mohl dál rozvíjet. Má vedle sebe zkušeného týmového kolegu, který je o osm let starší,“ vysvětlil.
Antonelli přiznal, že stále pracuje na svých slabších stránkách a učí se správně vyvažovat riziko a odměnu. „Je těžké, protože víte, že máte tak skvělou příležitost s tak rychlým vozem,“ řekl před závodem.
Mercedes W17 se na začátku sezóny ukázal jako velmi silný vůz, a Antonelli ocenil, že tým měl tento víkend skvělé tempo, které proměnil ve vítězství.
I když Antonelli prochází teprve svou druhou sezónou ve Formuli 1, jeho schopnost zůstat klidný v kritických okamžicích ukazuje, že by se mohl stát jedním z hlavních pilířů úspěchu Mercedesu v následujících letech.
Protože Ferrari zatím ztrácí tempo oproti stájím z Brackley, může se boj o titul více soustředit na souboje uvnitř týmů než na tradiční rivalitu mezi různými značkami.
Ferrari přivezlo do Číny své flip-flop křídlo a během tréninku získalo cenná data. Křídlo ale nebylo použito v závodě a debut do soutěžního provozu odložili.
Kimi Antonelli předvedl na Chinese Grand Prix suverénní a bezchybný výkon, který mu zajistil premiérové vítězství ve Formuli 1 před druhým George Russell. Třetí místo znamenalo pro Lewis Hamilton první pódiové umístění v barvách Ferrari, na které sedminásobný šampion čekal od svého přestupu.