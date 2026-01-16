Max Verstappen a jeho nový týmový kolega Isack Hadjar vyjádřili nadšení nad novým lakováním Red Bullu. Ocenili kombinaci tradičních barev s moderním designem.
Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s odvážným novým vzhledem a ambiciózními plány. Premiéra monopostu RB22 ukázala, že tým z Milton Keynes se nejen připravuje na nové technické výzvy, ale také si udržuje reputaci inovátora, který dokáže spojit vysoký výkon s vizuální atraktivitou.
Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen ocenil nový lak vozu po jeho odhalení na akci s Ford Racing v Detroitu. Spolu s novým týmovým kolegou Isackem Hadjarem zdůraznil, že kombinace tradičních týmových barev s moderním designem působí svěže a vzbuzuje optimismus do nadcházející sezóny.
Akce byla první oficiální prezentací před sezónou 2026, která přináší zásadní regulační změny. Pro Red Bull a jeho sesterský tým Racing Bulls znamená nový rok také začátek spolupráce Red Bull Powertrains s Fordem, což je největší technologický posun v historii stáje.
Nové zbarvení vozu staví na jasné modré Fordu a nahrazuje matný lak, který byl fanouškům dlouhodobě známý, lesklým provedením. Tento krok odkazuje zpět k počátkům Red Bullu v šampionátu a podtrhuje kombinaci tradice a inovace.
„Všichni jsme nadšení,“ uvedl Verstappen. „Barvy se trochu změnily, ale je to mnohem lepší. Líbí se mi lesk, modrá je moje oblíbená barva a líbí se mi i obrysy loga Red Bullu. Vypadá to svěže a moderně.“
Jezdec také upozornil, že nové pohonné jednotky a změny rozměrů vozu přinesou určité přizpůsobení. „Pro nás jezdce bude ze začátku potřeba čas na zvyknutí. Testovací dny jsou klíčové, abychom zvládli optimálně odjet každý okruh. Po loňském konci sezóny je skvělé začít novou kapitolu.“
Pro Isacka Hadjara je premiéra vozu RB22 splněným snem. „Vždy jsem snil o tom, že budu jezdit pro tento tým. Jako dítě jsem sledoval, jak Sebastian Vettel vyhrává tituly, a teď jsem konečně součástí velkého týmu. Je to opravdová čest být v Oracle Red Bull Racing a stát po boku Maxe.“
Mladý Francouz vyzdvihl i estetické detaily vozu. „Přední křídlo a lesklý lak vypadají fantasticky, zejména při nočních závodech budou opravdu vynikat. Už jsem plně v rytmu a adaptovaný na tým. Vyhrát první závod by byla paráda.“
Racing Bulls představili nové zbarvení monopostu VCARB03 pro sezónu 2026 při velkolepém launch eventu v Detroitu. Vůz kombinuje bílou karoserii s modrými akcenty a premiéru doprovodilo představení nového jezdce Arvida Lindblada.
Max Verstappen a jeho nový týmový kolega Isack Hadjar vyjádřili nadšení nad novým lakováním Red Bullu. Ocenili kombinaci tradičních barev s moderním designem.
Red Bull Racing oficiálně představil první lakování monopostu své nové éry s Fordem. S blížící se sezónou Formule 1 2026 tak tým symbolicky otevřel další kapitolu své historie.
Red Bull zatím neoznámil, zda japonský pilot Yuki Tsunoda prodlouží spolupráci s dlouholetým partnerem Hondou před sezonou 2026. Podle zdrojů se situace kolem jeho kontraktu stále řeší a finální rozhodnutí může mít dopad na jeho budoucnost v týmu.
McLaren oznámil, že si roli rezervního jezdce Formule 1 rozdělí šampion Formule 2 a přední jezdec IndyCar. Tým tím potvrzuje důraz na kombinaci mladého talentu a mezinárodních zkušeností napříč šampionáty.
Bývalý komentátor Sky F1 Johnny Herbert se ohlédl za jedním z nejnapjatějších okamžiků své kariéry s Fernandem Alonsem. Přiznal, že živé vysílání dokáže přinést situace, které jsou nepředvídatelné a často velmi intenzivní.
Bývalý pilot F1 Daniel Ricciardo znovu posílil své vazby s automobilovým světem těsně před zajímavou událostí ve čtvrtek. I po ukončení závodní kariéry zůstává Ricciardo aktivní a nadále přitahuje pozornost fanoušků motorsportu.
Lando Norris uvedl, že souboje s Lewisem Hamiltonem patří mezi jeho největší výzvy ve Formuli 1. Tyto duely vnímá nejen jako motivaci, ale i jako ukazatel svého růstu a pokroku jako závodníka.
Aston Martin míří do sezóny 2026 s ambicí výrazně posunout své výkony díky novým pravidlům F1. I přes velké investice včetně Adriana Neweyho, Hondy a moderních zázemí zůstává otázkou, zda se potenciál promění ve výsledky.
Budoucnost jezdeckého trhu ve Formuli 1 visí na jediném jménu, a tím je Lewis Hamilton. Podle Dana Fallowse jeho rozhodnutí o pokračování kariéry určí, kdo zůstane, kdo odejde a jak se letos přeskupí celé vedení týmů.
První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.
Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.