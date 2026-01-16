Max Verstappen hodnotí nový Red Bull: Lesklý lak a svěží barvy získávají plus

Red Bull Racing 2026
Red Bull Racing 2026, foto: Red Bull Racing
Dominik Sysel DNES 15:21
Sdílej:

Max Verstappen a jeho nový týmový kolega Isack Hadjar vyjádřili nadšení nad novým lakováním Red Bullu. Ocenili kombinaci tradičních barev s moderním designem.

Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s odvážným novým vzhledem a ambiciózními plány. Premiéra monopostu RB22 ukázala, že tým z Milton Keynes se nejen připravuje na nové technické výzvy, ale také si udržuje reputaci inovátora, který dokáže spojit vysoký výkon s vizuální atraktivitou.

Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen ocenil nový lak vozu po jeho odhalení na akci s Ford Racing v Detroitu. Spolu s novým týmovým kolegou Isackem Hadjarem zdůraznil, že kombinace tradičních týmových barev s moderním designem působí svěže a vzbuzuje optimismus do nadcházející sezóny.

Akce byla první oficiální prezentací před sezónou 2026, která přináší zásadní regulační změny. Pro Red Bull a jeho sesterský tým Racing Bulls znamená nový rok také začátek spolupráce Red Bull Powertrains s Fordem, což je největší technologický posun v historii stáje.

Nové zbarvení vozu staví na jasné modré Fordu a nahrazuje matný lak, který byl fanouškům dlouhodobě známý, lesklým provedením. Tento krok odkazuje zpět k počátkům Red Bullu v šampionátu a podtrhuje kombinaci tradice a inovace.

Lakování RB22

Red Bull zahajuje novou éru: Odvážný nový design RB22 odhalen

„Všichni jsme nadšení,“ uvedl Verstappen. „Barvy se trochu změnily, ale je to mnohem lepší. Líbí se mi lesk, modrá je moje oblíbená barva a líbí se mi i obrysy loga Red Bullu. Vypadá to svěže a moderně.“

Jezdec také upozornil, že nové pohonné jednotky a změny rozměrů vozu přinesou určité přizpůsobení. „Pro nás jezdce bude ze začátku potřeba čas na zvyknutí. Testovací dny jsou klíčové, abychom zvládli optimálně odjet každý okruh. Po loňském konci sezóny je skvělé začít novou kapitolu.“

Pro Isacka Hadjara je premiéra vozu RB22 splněným snem. „Vždy jsem snil o tom, že budu jezdit pro tento tým. Jako dítě jsem sledoval, jak Sebastian Vettel vyhrává tituly, a teď jsem konečně součástí velkého týmu. Je to opravdová čest být v Oracle Red Bull Racing a stát po boku Maxe.“

Mladý Francouz vyzdvihl i estetické detaily vozu. „Přední křídlo a lesklý lak vypadají fantasticky, zejména při nočních závodech budou opravdu vynikat. Už jsem plně v rytmu a adaptovaný na tým. Vyhrát první závod by byla paráda.“

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Max Verstappen Red Bull Red Bull RB22 Isack Hadjar
Stalo se
Novinky
Racing Bulls VCARB03

Takto vypadá nový VCARB03: Racing Bulls zůstává věrný loňskému designu

Racing Bulls představili nové zbarvení monopostu VCARB03 pro sezónu 2026 při velkolepém launch eventu v Detroitu. Vůz kombinuje bílou karoserii s modrými akcenty a premiéru doprovodilo představení nového jezdce Arvida Lindblada.

Novinky
Red Bull Racing 2026

Max Verstappen hodnotí nový Red Bull: Lesklý lak a svěží barvy získávají plus

Max Verstappen a jeho nový týmový kolega Isack Hadjar vyjádřili nadšení nad novým lakováním Red Bullu. Ocenili kombinaci tradičních barev s moderním designem.

Novinky
Lakování RB22

Red Bull zahajuje novou éru: Odvážný nový design RB22 odhalen

Red Bull Racing oficiálně představil první lakování monopostu své nové éry s Fordem. S blížící se sezónou Formule 1 2026 tak tým symbolicky otevřel další kapitolu své historie.

Novinky
Yuki Tsunoda

Budoucnost Yukiho Tsunody stále nejasná. Honda a Red Bull jednají o nové smlouvě

Red Bull zatím neoznámil, zda japonský pilot Yuki Tsunoda prodlouží spolupráci s dlouholetým partnerem Hondou před sezonou 2026. Podle zdrojů se situace kolem jeho kontraktu stále řeší a finální rozhodnutí může mít dopad na jeho budoucnost v týmu.

Novinky
Jezdecká akademie Mclarenu

McLaren posiluje jezdecký tým: Leonardo Fornaroli a Pato O’Ward v roli rezervních pilotů

McLaren oznámil, že si roli rezervního jezdce Formule 1 rozdělí šampion Formule 2 a přední jezdec IndyCar. Tým tím potvrzuje důraz na kombinaci mladého talentu a mezinárodních zkušeností napříč šampionáty.

Novinky
Fernando Alosno v Bahrajnu

Johnny Herbert vzpomíná na napjatou konfrontaci s Fernandem Alonsem

Bývalý komentátor Sky F1 Johnny Herbert se ohlédl za jedním z nejnapjatějších okamžiků své kariéry s Fernandem Alonsem. Přiznal, že živé vysílání dokáže přinést situace, které jsou nepředvídatelné a často velmi intenzivní.

Novinky
Daniel Ricciardo před závoděm v Austinu

Daniel Ricciardo opět v akci: Australan se spojil s Fordem

Bývalý pilot F1 Daniel Ricciardo znovu posílil své vazby s automobilovým světem těsně před zajímavou událostí ve čtvrtek. I po ukončení závodní kariéry zůstává Ricciardo aktivní a nadále přitahuje pozornost fanoušků motorsportu.
Novinky
Lando Norris během víkendu GP Saúdské Arábie

Lando Norris: Rád bych závodil s Lewisem Hamiltonem častěji

Lando Norris uvedl, že souboje s Lewisem Hamiltonem patří mezi jeho největší výzvy ve Formuli 1. Tyto duely vnímá nejen jako motivaci, ale i jako ukazatel svého růstu a pokroku jako závodníka.
Novinky
Adrian Newey s Andy Cowellem

Adrian Newey, Honda a nové technologie: Aston Martin cílí na výrazný skok vpřed

Aston Martin míří do sezóny 2026 s ambicí výrazně posunout své výkony díky novým pravidlům F1. I přes velké investice včetně Adriana Neweyho, Hondy a moderních zázemí zůstává otázkou, zda se potenciál promění ve výsledky.
Novinky
Lewis Hamilton v Kanadě

Rozhodnutí Lewise Hamilton může odstartovat zásadní změny na trhu jezdců

Budoucnost jezdeckého trhu ve Formuli 1 visí na jediném jménu, a tím je Lewis Hamilton. Podle Dana Fallowse jeho rozhodnutí o pokračování kariéry určí, kdo zůstane, kdo odejde a jak se letos přeskupí celé vedení týmů.
Novinky
Max Verstappen v Kanadě

Max Verstappen prozrazuje, co čekat od Red Bullu na úvodních testech sezony

První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.

Novinky
Bianchi, Jules

Úleva pro rodinu Julese Bianchiho: Motokára byla nalezena

Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.