Max Verstappen a změna chování? Nizozemská média jsou "ohromena" jeho komentáři

Úvodní závod sezóny 2025 přinesl vítězství Landa Norrise, což znamenalo, že Max Verstappen poprvé od Velké ceny Španělska 2022 nevedl šampionát jezdců. To podtrhuje dominantní pozici Red Bullu v posledních třech letech.

Verstappen přiznal, že obhajoba titulu bude letos těžší, zejména kvůli složitosti řízení nového modelu RB21 a rostoucí konkurenci, přičemž McLaren už potvrdil své ambice.

Navíc od Velké ceny Japonska Verstappen získá nového týmového kolegu – Yuki Tsunodu, který by měl týmu přinést lepší zpětnou vazbu po neúspěšném období Liama Lawsona.

Verstappen považuje sezónu 2025 za svou dosud nejtěžší výzvu v boji o mistrovský titul. Nizozemský novinář Nelson Valkenburg podrobněji rozebral Verstappenovy názory v podcastu The Race F1, kde se nizozemský jezdec otevřel o náročnosti tohoto ročníku.

Max Verstappen obvykle pořádá dvě tiskové konference během víkendů F1 – jednu pro mezinárodní média a druhou pro holandské novináře. V trénincích v holandštině bývá otevřenější než v anglických, ale letos jeho chování a reakce na otázky ohledně výkonu Red Bullu vykazují velkou změnu. Podle novináře Nelsona Valkenburga je Verstappen v tomto roce mnohem zdrženlivější, což překvapuje i novináře, kteří ho sledují. "Vypadá to, že se rozhodl tuto sezónu zvládnout tím, že bude držet své karty blízko u hrudi a bude mluvit pouze uvnitř týmu," uvedl Valkenburg.

Navzdory tomu, že současný model auta není považován za nejideálnější pro vítězství, Verstappen stále jezdí na vysoké úrovni. V Číně byl nejlepším jezdcem na trati a momentálně se nachází na druhém místě v šampionátu. Valkenburg dodává, že Verstappen se dokáže vyrovnat s výzvami a téměř se vysmívá svému autu, přičemž je stále velmi silným konkurentem.

Forma Red Bullu v letošním roce odpovídá očekáváním, když tým přivezl vůz, který je třetí nejlepší za Ferrari a McLarenem. Tempo Liama Lawsona v dlouhých jízdách se nevyrovnalo výkonu Kimiho Antonelliho a Charlese Leclerca, což se projevilo i v úvodních závodech. Verstappen měl také problémy s vysokým opotřebením pneumatik.

Red Bull si je vědom toho, že do poloviny sezóny musí vůz zlepšit, jinak riskuje, že Verstappen aktivuje klauzuli ve své smlouvě, která by mu umožnila odejít na konci roku 2025. Tato klauzule mu dává možnost přestoupit, pokud Red Bull nebude mezi prvními třemi týmy v Poháru konstruktérů, přičemž se spekuluje o jeho přestupu do Mercedesu nebo Aston Martinu.

Toto Wolff, šéf Mercedesu, se již veřejně vyjádřil, že by Verstappen mohl být volbou pro jeho tým, a přiznal, že by mohl přehodnotit dohodu s Lewisem Hamiltonem, pokud by se situace změnila.