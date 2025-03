Tsunoda si neklade malé cíle: V Japonsku by chtěl dojet na pódiu

Yuki Tsunoda se v neděli poprvé představil veřejnosti jako člen týmu Red Bull. Na akci Hondy v Tokiu se sešli tisíce fanoušků, kteří viděli svého idola v nové kombinéze a slyšeli jeho první dojmy z posledních dní. Tsunoda se poprvé vyjádřil k nečekané změně ve své kariéře, kdy přechází do Red Bullu na zbytek sezóny 2025, a na domácí Grand Prix v Japonsku si klade ambiciózní cíl, informují novináři z Motorsport.com.

„Upřímně, nikdy jsem nečekal, že budu závodit pro Red Bull na Japonské Grand Prix,“ řekl Tsunoda při své první veřejné reakci na tento krok na akci Hondy v její centrále v Aojamě. „Je to poslední rok partnerství mezi Red Bullem a Hondou, takže závodit v Suzuce jako jezdec Red Bull Racing je pro mě něco jako osud. Všechno se to sešlo správně, abych tady dnes stál.“

Tsunoda přiznal, že návrh závodit v Japonsku za Red Bull byl pro něj naprosto neskutečný. „Samozřejmě jsem byl nadšený, že se připojím k Red Bull, ale když jsem si to promyslel, závodit za Red Bull v Japonsku mi přišlo tak neskutečné.“

Japonský jezdec si ale neklade malé cíle. „Nechci příliš zvedat očekávání, ale na této Grand Prix bych rád skončil na pódiu. Samozřejmě vím, že to nebude snadné,“ uvedl. „Mým prvním cílem je pochopit auto a jak se chová ve srovnání s VCARB. Pokud se mi podaří auto v tréninku lépe poznat a užívat si jízdu, výsledky přijdou. A pokud to povede k pódiu, to by bylo neuvěřitelné.“

Tsunoda se poprvé seznámí s vozem RB21 v závodní sestavě, což pro něj představuje velkou výzvu. „Když jsem dostal telefonát, myslel jsem si: 'Wow, to bude zajímavé.' Více než cokoli jiného, jsem nadšený z výzvy, která mě čeká. Takové příležitosti se v životě naskytují jen zřídka,“ řekl Tsunoda. „Byl jsem příliš zaneprázdněný, abych si stihl plně užít vzrušení. Hned jsem musel skočit do simulátoru a připravit se na spoustu dalších věcí.“

Přesto si Tsunoda uvědomuje obrovský tlak, který přichází s tímto místem v Red Bullu. „Zpočátku jsem byl příliš zaneprázdněný, abych si vůbec uvědomil, jaké to je, být v této situaci. Ale od té doby jsem cítil, že jsem v klidu, protože jsem se soustředil na své přípravy,“ dodal Tsunoda.

Jeho mentor, bývalý závodník WTCC Ryo Michigami, řekl, že by nechtěl na Tsunodu klást přílišný tlak. Tsunoda mu ale vtipně odpověděl: „Ano, prosím, přidejte ještě více očekávání a tlaku!“