Mario Andretti promluvil o budoucnosti Cadillacu F1 a jezdecké sestavě

Poradce Cadillacu pro Formuli 1, Mario Andretti, vyzval fanoušky, aby brali za pravdu pouze oficiální informace týmu, zatímco stáj chystá oznámení složení jezdeckého dua pro sezonu 2026. Andretti tím reaguje na množící se spekulace a snaží se udržet kontrolu nad komunikací směrem k médiím i fanouškům.
Cadillac F1 je na prahu svého debutu ve Formuli 1 a blízko dokončení své první jezdecké dvojice pro sezonu 2026. Sergio Pérez a Valtteri Bottas jsou údajně připraveni stát se tvářemi amerického týmu, jak odhalil PlanetF1.com.
Sergio Pérez, který po odchodu z Red Bullu v roce 2024 hledal novou výzvu, se pravděpodobně vrátí do F1. F1News.cz informoval, že mexický jezdec se údajně dohodl na připojení ke Cadillacu. Valtteri Bottas, současný rezervní jezdec Mercedesu, je na tom s dohodou pro sezónu 2026 podle spekulací podobně. Přestože nebylo zatím nic oficiálně potvrzeno, očekává se, že oba vytvoří zkušenou dvojici pro debutový ročník týmu.
Legendární mistr světa z roku 1978 Mario Andretti, který působí jako poradce Cadillacu F1, vyzval fanoušky, aby brali za pravdu pouze oficiální informace od týmu. „Jen věřte tomu, co komunikujeme,“ řekl Andretti švýcarsko-německému médiu Blick. Tím reaguje na rostoucí očekávání spojená s možnou kombinací Pérez a Bottas.
Pokud bude dvojice potvrzena, půjde o jedno z nejzkušenějších jezdeckých složení sezony 2026, s celkem 527 starty mezi oběma jezdci. Pérez, debutující v roce 2011 u Sauberu, je nejúspěšnějším mexickým jezdcem v historii F1 se šesti vítězstvími. Jeho poslední triumf zaznamenal pro Red Bull na GP Ázerbájdžánu v roce 2023 v Baku a před začátkem sezony 2026 oslaví 36. narozeniny.
Podle Otmara Szafnauera, bývalého šéfa Péreze z Force India, bude zkušený Mexičan cenným přírůstkem pro nový tým. „Pokud najde správné prostředí, se všemi zkušenostmi z menších týmů s nižším rozpočtem než Red Bull, má určitě co nabídnout,“ řekl Szafnauer. „Obzvláště pro nový tým, který potřebuje zkušeného jezdce pro první roky, by Checo byl skvělým doplňkem.“
Bottas, který během pěti let u Mercedesu mezi roky 2017 a 2021 získal všech 10 svých vítězství, se letos do F1 nevrátil poté, co Sauber podepsal Gabriela Bortoleto jako týmového kolegu Nica Hülkenberga před přechodem týmu na Audi F1. Finský jezdec, který v tomto týdnu oslaví 36. narozeniny, tak čeká na novou šanci a Cadillac by mu mohl nabídnout přesně to.
Cadillac F1 bude prvních několik sezón využívat zákaznické motory a převodovky Ferrari, zatímco práce na vlastním pohonném ústrojí pokračují. To má být připraveno pro závodní debut nejdříve v roce 2029. PlanetF1.com také informoval, že mateřská společnost General Motors aktivně najímá zaměstnance pro práci na vlastním motoru Cadillacu F1.
