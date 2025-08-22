Cadillac sází na jistotu: Proč právě Sergio Pérez a Valtteri Bottas jsou ideální volbou

Cadillac se blíží k sestavení své první posádky pro debut ve F1 příští rok a zaměřuje se na kombinaci jezdeckých veteránů s bohatými zkušenostmi.
Sergio Perez a Valtteri Bottas mají být v nadcházejících týdnech oficiálně oznámeni jako jezdci týmu Cadillac pro sezónu 2026, přičemž dvojice představuje možná nejlepší kombinaci, kterou mohl tým Graeme Lowdona pro svůj debut vybrat.
S příchodem Cadillacu do F1 za několik měsíců je zásadní rozhodnout, kteří jezdci usednou do prvních vozů týmu. Od potvrzení startu příští sezóny měl tým možnost vybírat z volných jezdců, ať už šlo o zkušené veterány, nebo nadějné mladé talenty.
Od začátku hrála při výběru jezdců velkou roli jejich zkušenost. „Zkušenost je pro nás důležitá. Stačí se podívat na složení zbytku týmu. V managementu i v operační části máme spoustu velmi zkušených lidí,“ uvedl Lowdon pro PlanetF1.com.
Lowdon však zdůraznil, že samotná zkušenost nestačí. „Zkušenost je důležitá, ale při výběru jezdců hraje roli mnoho faktorů. Je to o schopnostech, potenciálu, zkušenostech a také o pohledu do budoucna. Vím, že to není úplně konkrétní odpověď, ale tak to právě analyzujeme.“
Tým měl navíc výhodu, že v roce 2024 nebyl na trati, takže mohl vybírat z volných jezdců po skončení tzv. silly season. „Časování je trochu zvláštní, protože jsme mimo synchronizaci s ostatními týmy. Někteří jezdci jsou zajištění na určité období, ale pořád je tu spousta vynikajících talentů,“ vysvětlil.
Mezi dostupnými kandidáty byli Daniel Ricciardo a Kevin Magnussen, kteří ukončili své působení v F1. Na výběr tak zůstali zejména Sergio Perez a Valtteri Bottas, kteří se nyní jeví jako nejpravděpodobnější volba pro tým Cadillac. Podle informací PlanetF1.com již obě strany dosáhly dohody, i když smlouvy ještě nebyly oficiálně podepsány.
Důvod, proč Lowdon sáhl právě po Perezovi a Bottasovi, je jasný, zkušenosti. Perez absolvoval 285 závodů a nasbíral 1 638 bodů, Bottas 247 závodů a 1 797 bodů. „Jsou to více než jen počty startů. Oba mají zkušenosti s předními týmy, s tituly i pódiovými umístěními, což je pro nás nesmírně cenné,“ připomíná Lowdon.
Kromě sportovní stránky je významný i komerční rozměr. Oba jezdci mají vlastní sponzory, přičemž Perez těží z podpory značek jako Claro, Telcel, Inter.mx či Disney. „Cadillac potřebuje pilota, který udrží auto na trati, přinese cenná data a závodí čistě v poli středně konkurenceschopných vozů. Bottas i Perez to dokážou. Jsou to jezdci, kteří nikdy neztratili svou soutěživost a dokážou fungovat od začátku na maximálním potenciálu auta,“ dodal Lowdon.
