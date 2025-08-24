McLaren přiznal slabinu: Jediná oblast, kde tým v testech tvrdě bojoval

McLaren MCL39 se sice rychle zařadil mezi nejdominantnější vozy sezony 2025, ale zimní testy v Bahrajnu odhalily i jeho slabší stránku. Podle jezdců byl monopost na samotné hranici možností obtížně ovladatelný, což ukazuje, že cesta k současné formě nebyla bez komplikací.
McLaren se zatím v sezóně 2025 drží v čele šampionátu konstruktorů, přičemž jeho MCL39 prokázal vysokou úroveň spolehlivosti a rychlosti na závodních tratích. Po úvodních závodech, kdy se objevily drobné slabiny vozu, tým postupně vyřešil problémy vývojem a doladěním, což se odrazilo ve čtyřech po sobě jdoucích 1–2 umístěních. S náskokem 299 bodů před Ferrari a deseti závody do konce sezóny se zdá, že McLaren by mohl zpečetit titul již během GP Ázerbájdžánu.
Jednou z hlavních předností McLarenu MCL39 je úsporná práce s pneumatikami a stabilní tempo během dlouhých stintů, což vozu zajišťuje spolehlivé závodní výsledky. Konkurenti jako Ferrari, Mercedes či Red Bull naopak procházeli kolísavou formou, což McLarenu ještě více pomáhá. I když piloti občas dokázali zajistit pole position nebo první řadu, kvalifikace zůstává slabším místem vozu. MCL39 sice není tak náročný na řízení jako Red Bull RB21, přesto je pro jezdce obtížné najít ideální nastavení pro maximální jednozávodní rychlost.
Oscar Piastri v rozhovoru pro Motorsport.com přiznal, že při testech v Bahrajnu bylo auto „velmi náročné na řízení“. Zatímco závodní stint byl silný a konzistentní, kvalifikační simulace přinášely problémy. „Měli jsme hodně práce s tím, abychom auto odemkli pro kvalifikaci. Po sezóně se stále objevovaly momenty, kdy bylo obtížné držet auto na limitu, například v Kanadě,“ uvedl Piastri.
Lando Norris na tuto problematiku upozorňoval zejména v úvodní části sezóny, kdy pocit „otupělosti“ ve zpětné vazbě volantu vedl tým pod vedením Andreji Stelly k vytvoření varianty předního zavěšení. Tato úprava změnila úhel casteru a tím i sklon kingpinu, což poskytuje lepší zpětnou vazbu do volantu. Norris tak získal citelnější pocit, který mu pomáhá při přesnější práci s vozem, i když změna zvyšuje sílu potřebnou k otočení volantu a ovlivňuje i další dynamické parametry vozu.
Na rozdíl od Norrise Piastri tuto variantu zavěšení nepřijal. Podle něj nebyla změna zpětné vazby nutná a nechtěl měnit pocit vozu podle jiného stylu. „Pro mě to nebyl velký problém. Zkoušeli jsme různé úpravy předního zavěšení, ale jsem spokojený s tím, jak auto funguje. Nemám žádnou konkrétní vlastnost, která by mi vadila,“ vysvětlil Piastri.
Celkově lze říci, že McLaren v sezóně 2025 našel vyváženou kombinaci výkonnosti a spolehlivosti. MCL39 je rychlý na závodních stintách, jeho kvalifikační slabiny se postupně minimalizují a oba piloti dokázali přizpůsobit své nastavení vozu individuálním potřebám. Tým tak těží z kombinace stabilního auta, rozvoje a schopnosti adaptace jezdců, což jej staví do role favorita na titul konstruktorů.
