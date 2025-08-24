McLaren přiznal slabinu: Jediná oblast, kde tým v testech tvrdě bojoval

Lando Norris v Maďarsku
Lando Norris v Maďarsku, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček DNES 14:48
Sdílej:

McLaren MCL39 se sice rychle zařadil mezi nejdominantnější vozy sezony 2025, ale zimní testy v Bahrajnu odhalily i jeho slabší stránku. Podle jezdců byl monopost na samotné hranici možností obtížně ovladatelný, což ukazuje, že cesta k současné formě nebyla bez komplikací.

McLaren se zatím v sezóně 2025 drží v čele šampionátu konstruktorů, přičemž jeho MCL39 prokázal vysokou úroveň spolehlivosti a rychlosti na závodních tratích. Po úvodních závodech, kdy se objevily drobné slabiny vozu, tým postupně vyřešil problémy vývojem a doladěním, což se odrazilo ve čtyřech po sobě jdoucích 1–2 umístěních. S náskokem 299 bodů před Ferrari a deseti závody do konce sezóny se zdá, že McLaren by mohl zpečetit titul již během GP Ázerbájdžánu.

Jednou z hlavních předností McLarenu MCL39 je úsporná práce s pneumatikami a stabilní tempo během dlouhých stintů, což vozu zajišťuje spolehlivé závodní výsledky. Konkurenti jako Ferrari, Mercedes či Red Bull naopak procházeli kolísavou formou, což McLarenu ještě více pomáhá. I když piloti občas dokázali zajistit pole position nebo první řadu, kvalifikace zůstává slabším místem vozu. MCL39 sice není tak náročný na řízení jako Red Bull RB21, přesto je pro jezdce obtížné najít ideální nastavení pro maximální jednozávodní rychlost.

Oscar Piastri v rozhovoru pro Motorsport.com přiznal, že při testech v Bahrajnu bylo auto „velmi náročné na řízení“. Zatímco závodní stint byl silný a konzistentní, kvalifikační simulace přinášely problémy. „Měli jsme hodně práce s tím, abychom auto odemkli pro kvalifikaci. Po sezóně se stále objevovaly momenty, kdy bylo obtížné držet auto na limitu, například v Kanadě,“ uvedl Piastri.

Christian Horner

Juan Pablo Montoya: Návrat Christiana Hornera do F1 je nevyhnutelný, zastavit ho může jen Red Bull

Lando Norris na tuto problematiku upozorňoval zejména v úvodní části sezóny, kdy pocit „otupělosti“ ve zpětné vazbě volantu vedl tým pod vedením Andreji Stelly k vytvoření varianty předního zavěšení. Tato úprava změnila úhel casteru a tím i sklon kingpinu, což poskytuje lepší zpětnou vazbu do volantu. Norris tak získal citelnější pocit, který mu pomáhá při přesnější práci s vozem, i když změna zvyšuje sílu potřebnou k otočení volantu a ovlivňuje i další dynamické parametry vozu.

Na rozdíl od Norrise Piastri tuto variantu zavěšení nepřijal. Podle něj nebyla změna zpětné vazby nutná a nechtěl měnit pocit vozu podle jiného stylu. „Pro mě to nebyl velký problém. Zkoušeli jsme různé úpravy předního zavěšení, ale jsem spokojený s tím, jak auto funguje. Nemám žádnou konkrétní vlastnost, která by mi vadila,“ vysvětlil Piastri.

Celkově lze říci, že McLaren v sezóně 2025 našel vyváženou kombinaci výkonnosti a spolehlivosti. MCL39 je rychlý na závodních stintách, jeho kvalifikační slabiny se postupně minimalizují a oba piloti dokázali přizpůsobit své nastavení vozu individuálním potřebám. Tým tak těží z kombinace stabilního auta, rozvoje a schopnosti adaptace jezdců, což jej staví do role favorita na titul konstruktorů.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
McLaren Lando Norris Oscar Piastri
Stalo se
Novinky
Valtteri Bottas a Sergio Pérez

Mario Andretti promluvil o budoucnosti Cadillacu F1 a jezdecké sestavě

Poradce Cadillacu pro Formuli 1, Mario Andretti, vyzval fanoušky, aby brali za pravdu pouze oficiální informace týmu, zatímco stáj chystá oznámení složení jezdeckého dua pro sezonu 2026. Andretti tím reaguje na množící se spekulace a snaží se udržet kontrolu nad komunikací směrem k médiím i fanouškům.

Novinky
Max Verstappen v Maďarsku

Laurent Mekies odhaluje pravdu o vylepšeních Red Bullu RB21 na zbytek sezony

Red Bull plánuje dokončit ročník 2025 s prakticky stejnou specifikací monopostu, jakou představil při Velké ceně Maďarska. 

Novinky
Lando Norris v Maďarsku

McLaren přiznal slabinu: Jediná oblast, kde tým v testech tvrdě bojoval

McLaren MCL39 se sice rychle zařadil mezi nejdominantnější vozy sezony 2025, ale zimní testy v Bahrajnu odhalily i jeho slabší stránku. Podle jezdců byl monopost na samotné hranici možností obtížně ovladatelný, což ukazuje, že cesta k současné formě nebyla bez komplikací.

Novinky
Christian Horner

Juan Pablo Montoya: Návrat Christiana Hornera do F1 je nevyhnutelný, zastavit ho může jen Red Bull

Podle spekulací by Red Bull mohl do dohody o odchodu Christiana Hornera zařadit ustanovení, které by mu znemožnilo vrátit se do Formule 1 v jiné funkci. Pro stáj z Milton Keynes by šlo o preventivní krok, jak zabránit tomu, aby jejich bývalý šéf v budoucnu posílil konkurenci.

Novinky
Esteban Ocon během závodu v Melbourne

Zklamání u Alpine, spokojenost u Haasu: Esteban Ocon odhaluje rozdíl

Esteban Ocon měl u Alpine těžké období, kdy ho problémy týmu omezovaly. V Haasu naopak našel tým, kde se otevřeně komunikuje a všichni spolupracují, což mu umožňuje jezdit tak, jak umí.

Novinky
Lewis Hamilton v Maďa

Lewis Hamilton a Ferrari: Juan Pablo Montoya nevidí problém jenom v jezdci

Lewis Hamilton se od svého příchodu do Ferrari v roce 2025 potýká s problémy, které budí velkou pozornost. Podle Juana Pabla Montoyi ale nemusí jít jen o výkon jezdce.

Novinky
Sebastian Vettel při dalším testování vozu Aston Martin AMR22 v Silverstone

Sebastian Vettel kritizuje směr F1: Budoucnost vidí v návratu k motorům V10

Sebastian Vettel podpořil návrat motorů V10 do Formule 1, které podle něj měly nezaměnitelný zvuk a charakter. „Nešlo jen o výkon, ale i o emoce, které dokázaly probudit v každém fanouškovi,“ řekl čtyřnásobný mistr světa.
Novinky
George Russell a Andrea Kimi Antonelli

George Russell hájí Kimiho Antonelliho: Výsledky klamou

Pilot Mercedesu upozorňuje, že dosavadní výsledky Andrey Kimiho Antonelliho ve Formuli 1 nemusí plně odrážet skutečný pokrok, kterého mladý nováček během své premiérové sezony dosáhl.
Novinky
Sergio Pérez a Valtteri Bottas

Cadillac sází na jistotu: Proč právě Sergio Pérez a Valtteri Bottas jsou ideální volbou

Cadillac se blíží k sestavení své první posádky pro debut ve F1 příští rok a zaměřuje se na kombinaci jezdeckých veteránů s bohatými zkušenostmi.
Novinky
Sebastian Vettel při dalším testování vozu Aston Martin AMR22 v Silverstone

Sebastian Vettel varuje před rokem 2026: Může se zopakovat rok 2014

Sebastian Vettel zpochybnil chystaná pravidla F1 pro rok 2026. Podle něj nemusí zajistit slíbený pokrok ani udržitelnost a hrozí, že kvůli jejich složitosti získají výhodu jen určité týmy.
Novinky
Ericsson, Marcus

Oživí startovní rošt další tým? Jméno Caterham by se mohlo dostat zpět do F1

Po více než deseti letech od svého konce se tým Caterham opět dostává do centra pozornosti s možností návratu do Formule 1.

Novinky
Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem během GP Číny

Jak Max Verstappen zneklidňoval Lewise Hamiltona: Psychologická hra odhalena

Bývalý inženýr Maxe Verstappena, Bradley Scanes, odhalil, že jezdec měl taktiku, jak znepříjemnit Lewisovi Hamiltonovi život. Verstappen podle něj využíval plánovaný „power trip“ k testování nervů soupeře.